Csaknem húszféle torta, sütemény és fánk is szerepel Béládi Ildikó balatonszemesi cukrászműhelyének kínálatában. Valamennyi nyalánkság cukor-, tej- és gluténmentes alapanyagokból készül. Férje segítségével Ildikó saját maga készíti a finomságokat, mert úgy érzi, így tudja leginkább garantálni a tőle megszokott minőséget. Korlátozott számban vállal megrendeléseket, pedig többen fedezik fel a különleges műhelyt, amelyet tavaly nyáron nyitott. Ildikó egy lupusnak, vagyis magyarul „farkasnak” nevezett ritka betegség miatt végezte el a cukrásziskolát, hogy másoknak is segíthessen.

Fotós: Németh Levente

– Egy autoimmun betegséget diagnosztizáltak nálam hét évvel ezelőtt. Egy belső szervi, ízületi gyulladással járó folyamat. Az immunrendszerem fellángol a szervezetem ellen. Volt olyan időszak az életemben, hogy lábra állni sem tudtam. Meggyógyulni lehetetlen belőle, de tünetmentessé lehet válni – mesélte a gyógyíthatatlan betegségről Ildikó Balatonőszödi otthonában. A fiatal, csinos nőről első ránézésre egyáltalán nem is sejthető, hogy betegséggel küzd. A lupus akkor derült ki nála, amikor Ausztriában dolgozott. Már ott vizsgálni kezdték, ám egy magyar doktornő jött rá, hogy miben szenved.

– Ez a betegség többnyire a nőket érinti, és ahogy beleástam magam a témába, kiderült, a jelenség egyre fokozottabban van jelen a szebbik nemnél. Lelki eredetű, és stressz hatására alakul ki. Én magam mindig önbizalomhiánnyal küzdöttem – magyarázta Ildikó, akinek az orvosok gyengítik az immunrendszerét, hogy ne tegye tönkre a szervezetét. A fiatal család­anya mégsem fogékony a fertőzésekre. Kezdettől fogva próbált javítani saját állapotán elsősorban a táplálkozását szervezte át. Ennek már öt éve.

Fotós: Németh Levente



– Egy orvos felhívta a figyelmemet arra, hogy a reumás betegeknél a paleoétkezéssel javulást lehet elérni. Többféle diétával próbálkoztam, de nem mindegyik tetszett. Ma már csupán növényi tejet használok, és gluténmentes lisztet, ami a családomnak is ugyanolyan egészséges, mint nekem. A kisebbik lányom fruktózmentes étrendje miatt a cukorfogyasztást is mellőzzük. A hús- és tojásfogyasztást is csökkentettük. A mentes étrend nem drágább a hagyományosnál – állítja. Akkor kerül sokba, ha egyik napról a másikra vásároljuk meg az összes mentes alapanyagot. A folyamatos utánpótlás már kevésbé drága. Azokat az ételeket részesíti előnyben, amelyek lassú felszívódású szénhidrátokat jelentenek a szervezetének. Ebédre mindig egytálétel készül nála, amelyet igyekszik időtakarékosan elkészíteni. Eredetileg logisztikusként dolgozik. A cukrászat inkább a hobbit és a másoknak való segítségnyújtást jelenti. A lupusosoknak szóló közösségi oldalán megosztja a művészien elkészített finomságokat néhány recepttel és ötlettel fűszerezve.



A lupus átszervezte a családalapítást, roma gyerekeket fogadtak örökbe

– A gyermekeim éppen a délutáni szunyókálásukat töltik, szeretik, ha finoman szól közben a zene – magyarázta az édesanya a halk muzsikát otthonukban, miközben hellyel kínált bennünket. Ildikó a betegsége miatt nem mert szülni. A szülés ugyanis fellobbanthatta volna a betegségét. Ezért döntöttek az örökbefogadás mellett a férjével. – Nem titkolózunk a gyerekek előtt, mindhárman tudják, hogy örökbe fogadtuk őket. Van egy ötéves kislányom, egy két és fél éves kisfiam, a legkisebb egyéves kislány. Mindhárman roma származásúak, a két kislány édestestvérek. Ildikó az örökbefogadással kapcsolatban is nagyon nyitott, szeretne azoknak segíteni, akik még előtte állnak, őszintén válaszolva a hozzá érkező kérdésekre.