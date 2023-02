Attól még, mert valaki tejet iszik, nem kell tehenet vásárolnia – ezzel a példával érzékeltette a Világgazdaságnak Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség új elnöke, hogyan lehet a sportág bárki számára elérhető és megfizethető. A modern sportágakban egyre fontosabb szempont, hogy a világ bármelyik pontján, jelentősebb anyagi áldozat nélkül űzhető legyen, a HUNGEXPO-n rendezett Boat Show-n látott hajók és vitorlások viszont nem illeszkednek ebbe a képbe. Az akár eurószázezrekért kínált darabok tulajdonosai érdeklődésünkre azt mondták, a forint árfolyamának bizonytalansága miatt csak euróban számolnak, az árakról pedig közölték, az ő vendégkörük nem különösebben árérzékeny, inkább a minőségre, sőt, az egyediségre figyelnek.

- Egy hajó birtoklása valóban sokba kerül, de állítom, a vitorlázás hobbiszinten nem drágább, mint más sportág. Ha két család bérel egy hajót az Adrián, nem vagyok benne biztos, hogy több, mintha a part közelében bérelne egy apartmant. Magyarországon is opció a bérlés, az egyesületek rendelkezésére áll a felszerelés, és akár legénységként is fel lehet kerülni egy hajóra – mondta Haranghy Csaba, akinek a víz és a sportági szövetség vezetése sem új terület. Vitorlázott, középfokú edzői képzést végzett, vezette a Magyar Szinkronúszó Szövetséget, jelentős vízipari tapasztalattal rendelkezik, vezérigazgatója volt a Fővárosi Vízműveknek.

A szövetség elnöke rámutatott, jelenleg a költségeket többnyire elharmadolja a család, az egyesület és a szövetség, ő viszont azt szeretné, ha az európai példáknak megfelelően negyedelnék, és belépnének a szponzorok is a körbe.

Szponzorról beszélünk, nem donorról. Ennek ki kell építeni a kultúráját: ne az legyen a metódus, hogy add a pénzed és ne zavarj! – jelentette ki Haranghy Csaba, aki egyelőre más sportágaktól eltérően nem látja elég professzionálisnak a támogatók kiszolgálását. Nincs rögzítve, hogy a sportolóknak hányszor kell megjelenniük a szponzorok eseményein, és milyen, logókkal ellátott viseletben kell részt venniük a hivatalos rendezvényeken.

A szakszövetség vezetője megjegyezte, bár a jogszabályok alapján a szervezet fő feladata a versenysport szervezése, ő az összes vitorlázót szeretné képviselni, beleértve a külföldön élő magyarokat vagy az Adrián vitorlázókat. Úgy véli, a tömegsportból tud táplálkozni a versenysport is, arról pedig alapítványok gondoskodnak, hogy a tehetséges, motivált, ám nem tehetős családból származó gyerekeket se veszítsék el, ők pótolják ki azt a bizonyos egyharmadot, egynegyedet.

„Nagy lehetőség a kormány támogatásával megvalósuló balatonfüredi Kékszalag Port, a Magyar Kajak-kenu Szövetséggel közösen kialakított nyitott kikötő, ahova bárki betérhet, hogy kipróbálja, megszeresse a sportágakat. Ráadásul ez lesz a vitorlásválogatott otthona is, tehát a hobbivitorlások testközelből láthatják a legjobbakat, ami komoly inspirációt jelenthet” – mondta Haranghy Csaba.

Az elnök szerint fontos, hogy együtt tudjanak működni a hajóiparral, és a magyar turizmussal is erős az összhatásuk – akár a balatoni szezont is elnyújtaná tavaszi vagy őszi irányba egy tókerülő kupasorozat, amelynek a Boden-tó, a Genfi-tó és a Garda-tó mellett a Balaton is otthont adhatna, így generálva többletbevételt a központi költségvetésnek is.

Hozzátette, bár a koronavírus már egyre kevésbé része a mindennapoknak, az európaiak továbbra is szívesebben választják nyaraláskor a közelebbi célpontokat, a rövidebb utazásokat, az pedig a külföldi turisták mellett a magyar turizmus és a szövetség érdeke is, hogy a Balatont egyre többen ismerjék meg „vitorlásszemmel”, és aktív pihenéssel töltsék az időt.

Ami viszont a sportági részt illeti, Haranghy Csaba úgy véli, talán túlzottan is erős a Balaton-központ, pedig a magyar vitorlázás gerince kisebb tavakról érkezett – egyébként ő is a Velencei-tóról –, és ezek a helyszínek fontosak lehetnek, hogy a környékbeli településen élő fiatalok akár iskola után is könnyedén le tudjanak jutni vitorlázni. Éppen ezért kiemelt feladatának tartja, hogy felkarolja a kisebb tavakon vitorlázókat és a sportágat hobbiként űzőket is.

Könnyebben lehet majd hajóval érkezni a Balaton Soundra

A teljesen megtelt osztrák és bajor tavakon csak akkor vásárolhat az ember hajót, ha van hozzá kikötője. Szerencsére a Balaton még nem telt meg, viszont technológiai váltásra szükség van a kikötőkben – szögezte le Haranghy Csaba a LikeBalatonnak. Hozzátette, a friss kezdeményezés, az úgynevezett bója mezők ideje még nem jött el, mert sok a tisztázatlan kérdés, arra viszont lát esélyt, hogy fesztiválok, nagy rendezvények idején ideiglenes kikötőket telepítsenek.

- Ahhoz, hogy jól érezze magát egy hajóbérlő, az is kell, hogy amikor körbe hajózza a Balatont, legyenek kikötési lehetőségei – mondta a sportvezető, aki hangsúlyozta, bár egyre több elektromos hajó jelenik meg a Balatonon, amelyekhez jogosítvány sem feltétlenül kell, ők nem ellenségei a vitorlázóknak, mert üdvözlendő, hogy több ember van a vízen.

