– Annak is örülök, hogy eddig a fordulóig eljutottam az OKTV-n. Ha bekerülnék a döntőbe, azt külön sikernek élném meg – mondta a kaposvári Táncsics-gimnázium tanulója.

– Amolyan szintfelmérésnek indult, és az első versenyen nem is értem el helyezést, a következő tanévben viszont olyan történt velem, amire nem számítottam. Az országos Titok angol versenyen harmadik lettem. Kíváncsi voltam, hová tudok eljutni, ezért folytattam a versenyzést – mesélte a kezdeteket Hanna.

Szerinte nem kínlódás a felkészülés, hiszen ragad rá az angol. A szórakozást összeköti a tanulással: angol nyelven olvas, angolul néz filmeket.

– Szeretem a kihívásokat és eléggé motivált vagyok, ám külön nem foglalkozom az angollal. Szerintem a környezetemben is könnyen találunk olyan diákokat, akik legalább olyan jók angolból, mint én, csupán nem indulnak versenyeken – mondta Hanna, aki több fordítóversenyen is kiválóan szerepelt. A legbüszkébb az ECL országos nyelvvizsga versenyen elért első helyezésére.

– Ez a verseny tulajdonképpen egy „próbanyelvvizsga”. Azt mutatja meg, hogy sikerülne-e a felsőfokú, ha élesben csinálnám – mosolygott. Jelentkezett egy cambridge-i nyelvvizsga C1 szintjére is. Az eredmény csupán egy ponttal maradt el az úgynevezett C2 szintről, ami már az anyanyelvi angoltudás bizonyítéka.

Hanna először azon gondolkodott, hogy tolmács lenne, ám most inkább a nemzetközi gazdálkodás, a nemzetközi kapcsolatok érdeklik, ezért szeretne minél hamarabb olyan nyelvterületekre eljutni, ahol anyanyelven beszélik a közös nyelvet. Az angol mellett spanyolul is tanul. Célja, hogy spanyolból is sikeres nyelvvizsgát tegyen.

– Egyszerűen szeretem a nyelveket. Egyelőre a spanyolra koncentrálok, de szeretnék annyi idegen nyelvet megtanulni, amennyit csak tudok. Úgy vélem, tudom majd kamatoztatni ezt a tudásomat. Szívesen megtanulnék franciául is. Álmom, hogy eljussak Skóciába. Vonz az ottani kultúra, ezért már ki is néztem ott egy egyetemet, hátha sikerül majd bejutnom – mesélt terveiről a diáklány. Rajzolni is szeret, és novellákat ír. A jótékonykodás is fontos a számára. Évente vágatja le haját, amelyet olyan alapítványnak adományoz, akik beteg gyerekeknek készítenek parókát belőle.