Összesen 250 millió forintba kerülő energetikai felújítást hajtanak végre a Takáts Gyula Vármegyei Hatókörű Városi Könyvtárban, Kaposváron. Rázsits Veronika intézményigazgató elmondta: már eddig is sokat spóroltak a gáz-és villanyszámlán, de most még kisebb lesz a téka rezsije, miután hőszigetelik az épületet, kicserélik az ablakokat, és új gázkazánt üzemelnek be.

Új szolgáltatóteret hoznak létre a gyermekkönyvtári részen, és korszerűsítik a világítást is. A kisebb működési költség azt jelenti, hogy nem kell szüneteltetni a nyitvatartást, tette hozzá a könyvtárigazgató. Kaposvár felgyorsítja az energiahatékonysági beruházásait, miután az orosz-ukrán háború miatt egekbe szöktek az energiaárak, mondta Szita Károly polgármester, aki kedden helyszíni bejáráson tekintette meg a munkák állását.

Az önkormányzat 2,3 milliárd forintot költ négy intézmény: KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum, a Építőipari - KSZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola, valamint a levéltár és a könyvtár energetikai felújítására.

Ezenkívül további egymilliárd forintot terveznek fordítani a Virágfürdő, a Kaposvár Aréna és a közvilágítás energetikai korszerűsítésére. Ezzel nagyobb energiafüggetlenséget vívhat ki a város, és az évtized végére a maga ura lehet, tette hozzá a polgármester.