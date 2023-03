Zentay Ferenc a kiállításokon fele részben saját tervezésű és fele részben eredeti legókészletekből állít ki. – Fontos, hogy legyen közötte olyan, amit az emberek ismernek, mert mondjuk van nekik otthon – hangsúlyozta a legóépítő. – Ám az biztos, hogy nem látták még abban a környezetben, ahogyan itt megmutatom – mondta a gyűjtő, aki 2015-ig csak gyűjtötte, nem is bontotta ki a legókészleteket. Ahogy ő fogalmazott: 2015-ben „rákattant” az építésre. Azóta övé Magyarország legnagyobb kiállított magángyűjteménye.

A mosonmagyaróvári múzeumban tárolja a gyűjteményt

Zentay Ferenc nagy álma vált valóra, amikor lakhelyén, Mosonmagyaróváron létrejöhetett a Legómúzeum. – Egyórás tárlatvezetést szoktunk tartani, majd lehetőséget biztosítunk, hogy három-négy órán át legózzanak a látogatók – mondta. – Rendszeresen szervezünk tematikus hónapokat is, például járművek hónapját, amikor csak járműveket láthatnak az érdeklődők, és maguk is azt építhetnek. Rendeztünk már filmes hónapot is, amikor jellemzően hollywoodi produkciókkal találkozhatott a közönség, természetesen legóból – tette hozzá Zentay Ferenc, aki szerint nemcsak a kiállításokkal, hanem a tervezéssel is boldogulni lehet, ha valaki eladja az általa tervezett építmények építési útmutatóját, vagy éppen tervez egy új készletet, amelynek ötletét szintén eladhatja mondjuk például a gyártónak.

A kaposvári kiállításra 250 építményt válogatott össze a teljesség igénye nélkül, hiszen vannak olyan építményei, amelyek nem szállíthatók. Egyik kedvence azonban könnyen kézbe vehető. A Life magazin egykori címlapját alkotta meg, amelynek témája a holdra szállás volt. Még az asztronauta fején lévő búra is ugyanúgy néz ki, ahogy a fotón látható: tükröződik benne, aki a fotót készítette.