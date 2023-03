A közelgő húsvét alkalmából április elsején, szombaton ünnepséget tart a Mélyben és Reményben Alapítvány. Aki segíteni akar, hétfőtől édességet adhat a rászoruló gyermekeknek a kaposvári csapat központjában.

Az alapítvány 2010 óta működik, öt településen, Gigében, Rinyakovácsiban, Kaposváron, Kiskorpádon és Csökölyben 18 családnak segítenek, ahol 60 gyermeket nevelnek. A közösség tíz éve szervez húsvét előtt saját ünnepséget, ahol a gyermekeket és a szülőket is vendégül látják. Mohayné Farkas Ibolya, az alapítvány kuratóriumának elnöke azt mondta: a katolikus gimnáziumban szombaton tartják a rendezvényt beszélgetéssel, imával, játékkal, és ebédre is várják a vendégeket.

– Örömteli együttlét minden ilyen találkozó – hangsúlyozta. – Akik segíteni szeretnék a programunkat, még szombaton délelőtt is leadhatnak a gimnázium étkezőjében egy tálca sütit.

Bárki csatlakozhat az alapítvány másik ünnepi felhívásához is. A Szent Imre utcai központjukban hétfőtől csütörtökig húsvéti édességet várnak. Minden egyes adománynak örülnek, ami lehet egy tábla csokoládé, egy zacskó cukorka vagy akár egy csokitojás is.

Mohayné Farkas Ibolya elmondta: már megkezdték a nyári programok előkészítését. A balatoni táborozáson és a kézműves foglalkozáson kívül patcai kirándulás szerepel a terveik között, s egyszer a helyi fürdőt is szeretnék felkeresni.