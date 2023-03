Semmi mást nem vár el a szomszédjától, csak becsületességet, törvényességet és emberi méltóságot – panaszolta sírva olvasónk, egy 75 éves asszony, aki megaláztatásnak érzi, amit a szomszédja művelt vele. Korábban az idős hölgy testvére eladott egy telket, rajta 160 gyümölcsfával és 80 tőke szőlővel a szomszédnak, egy 55 éves nőnek. Az új tulajdonos felszólította nyugdíjas olvasónkat, hogy 300 méter hosszan építsen kerítést a saját telke és az eladott telek között.

A 75 éves özvegyasszony ezt nem tette meg, mert szerinte több telekkel együtt belső zártkertet alkotnak, ahová nehéz a bejutás. Az új tulajdonos azonban kifejezésre juttatta, hogy így is lopnak tőle, s bár a két telek között egy felújított fakerítés volt eredetileg, oda két méter magas, szögesdróttal megerősített betonkerítést húzott fel. A 75 éves hölgy felháborodott a történteken, és az indokláson is, azt hangoztatta, hogy nem képes átugrani vagy átmászni a belső kerítésen, hiszen 45 ledolgozott munkaév után járni is alig tud. Arra sincs szüksége, hogy terményt szerezzen a szomszédból, hiszen magának is 180 gyümölcsfája és 50 tőke szőlője van, zöldségeskertje, málna- és földieper-ültetvénye, és 300 féle virága. A metszést és a permetezést is maga végzi, csak azokhoz a munkákhoz kér segítséget, melyet traktorral kell végezni.

Megkerestük a lengyeltóti önkormányzatot, tőlük azt a tájékoztatást kaptuk, hogy tudomásuk van arról, miszerint az ügyben bejelentés érkezett a kormányhivatalhoz. Az önkormányzat azt kérte, hogy a helyi jegyző helyett egy másik vizsgálja meg az ügyet, hogy az elfogulatlanságot senki ne kérdőjelezze meg.