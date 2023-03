– Valamennyi ékszert saját kezűleg készítettem. Van itt egy dob is, amelyet szertartásokhoz használnak az indiánok. Ennek a késnek a tokját is magam varrtam ki gyöngyökkel. Az öveket is én díszítettem. Ez a türkiz kő Amerikából származik, nagyon értékes. A nyaklánc éke lett – ismertette egyesével a falakon kiállított csecsebecséket, majd azt is elárulta, hogy a saját ruháját is ő készítette szarvasbőrből.

Az indiánsátrakat állatbőr szőnyegekkel bélelte. – Ez a tipi fűthető, középen van a tűzrakó hely – mutatta. – Csak az rakhat itt tüzet, aki ért hozzá, mert a sátor pillanatok alatt a tűz martalékává válhat.

Tematikus falusi turizmussal próbálkozik: a sátrak mellé stílusos vadnyugati hotelt is épített két szobával. Hans Peter Gollernek sok vadnyugatrajongó barátja van Európa-szerte, őket is várja azokra az eseményekre, amelyeket ünnepnapokra szervez majd.

Koncerteket, kulturális programokat szeretne tartani, hogy a magyarok körében is elterjedjen a vadnyugat iránti rajongás. Egy tánccsoport már alakult is a környékbeliekből a kezdeményezésére. Az érdeklődőket bármikor szívesen körbevezeti a birtokán, és megmutatja az indiánok harci eszközeit: az íjat és a csatabárdot, amelyeket ki is lehet próbálni. – Én már csak örökre gyerek maradok - mondta. – S szeretném, ha ezzel nem lennék egyedül. Ezen a helyen nincs politizálás, le lehet vetkőzni a munkahelyi stresszt, mindenki egy kicsit vissza térhet a gyermekkorba, ahogy én is teszem hatvanegy évesen – mondta az elmaradhatatlan totemoszlopnak támaszkodva, a saját whiskyt kortyolgatva.

Vadnyugati kocsma pianínóval, harmonikával, bendzsóval

Hans Peter Gollernek az indiánsátrak és a westernkocsma tőszomszédságában van lakóháza is, ám legtöbb idejét a saját miniatűr westernfalujában tölti. – Sok régi tárgyat mentettem meg, amelyek jól beleillenek ebbe a környezetbe. Korhűen rendeztem be a kocsmát, amelyben elengedhetetlen kellékként pianínó, harmonika és bendzsó is helyet kapott. – mondta. A könyvek és a barátaim tapasztalata segítettek a munka során. Még nem vagyok kész mindennel, szeretném tovább fejleszteni, amit elkezdtem.