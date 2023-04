Nagypapája katolikus kántori papként tevékenykedett a Zala megyei Reziben. Szülei pedig kórusban ismerkedtek meg. Ókovács Szilveszter egy gyerekkori betegség kapcsán kezdett el hangszeren tanulni. – Asztmás voltam és édesanyám azt hallotta, hogy a rézfúvós hangszerek gyakorlása fejleszti a tüdőt, így lettem trombitás, majd harsonás – mondta el a Magyar Állami Operaház főigazgatója, aki a Kaposvári Református Egyházközség meghívására érkezett a somogyi vármegyeszékhelyre.

Nagyapját harmadrendi ferences szerzetesnek adták be, majd hazament segíteni, így nem lett felszentelt szerzetes, de a mély vallásosság végig kísérte életét. – Egy patakparti házban éltünk Veszprém szívében és a helyi székesegyházban kereszteltek meg, elsőáldoztam, bérmálkoztam, a feleségem református, de minkét felekezethez járunk és úgy vélem a kereszténység nélkül nincs értelme semmilyen cselekedetnek – emelte ki Ókovács Szilveszter.

Szerinte a kereszténység nemzetet megtartó erő és belőle fakad kultúránk. – Az isteni adományok egyike a zene, mikor Mozart vagy Bartók muzsikáját hallgatjuk, mindig felfeslik mögötte az isteni tehetség, ami nyomán nem tehetünk mást, mint hiszünk – mondta el a főigazgató. Hozzátette: a közelmúltban adta be 220 oldalas pályázatát, szeretné munkáját folytatni az operaház élén. – Harmincegy évesen pályáztam először, tíz év telt el a médiában, operában, mire megkaptam és 53 évesen szeretném folytatni az összeszokott csapattal, akikkel sok mindent építettünk fel– jegyezte meg Ókovács Szilveszter. Megemlítette azt is, hogy többször járt Kaposváron még zenészként, pár éve családjával is megcsodálta a festői belváros épületeit. Petró László, a Kaposvári Református Egyházközség lelkipásztora elmondta: szeretnek olyan programokat szervezni közösségüknek, amelyeken köztiszteletben álló, érdekes, szakmájukban elismert személyek mutatkoznak be. Hozzátette: Ókovács Szilveszter és felesége jelölte Magyar örökség-díjra egyházuk új énekes könyvét, amely 2021-ben jelent meg.