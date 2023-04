Vadászkürttől volt hangos kedden délelőtt a Gyertyánosi Parkerdő. Az Országos Erdészeti Egyesület kaposvári csoportja faültetést szervezett ide. – Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük idén és megtudtuk, hogy a költő Mohácsról Sopronba vándorolt és útja során számos várost is érintett – mondta el Puskás Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület kaposvári csoportjának elnöke.

Fotós: Lang R.

Hozzátette: a kezdeményezéshez további hat település csatlakozott, a somogyi megyeszékhely mellett Szigetváron, Tamásiban, Kaszón, Pápán, Szombathelyen és Sopronban is zajlottak egy időben faültetések. – A tölgy a magyar erdőgazdálkodás szimbolikus fafaja, jelképe és emellett egy körtefát helyeztünk el, ugyanis egy anekdota szerint Petőfi Sándor halála előtti utolsó esten a Gyárfás-kúria udvarán egy körtefa alatt írt egy költeményt, amely tűzvész martalékává vált, egyedül a növény volt az élő tanúja a vers megszületésének, egyes források szerint még marhavérrel is öntözték a fát, hogy minél tovább éljen – emelte ki Puskás Zoltán. Hozzátette: ennek a körtefának a genetikailag megőrzött utódjához hozzájutottak Kovács Gyula erdésztől, a Tündérkert-hálózat életre hívójától és ezt ültették el most. Puskás Zoltán köszöntőjében felidézte, hogy Petőfi Sándor ezer költeményt alkotott, amelyek közül több mint nyolcszáz fennmaradt az utókor számára. Fiatal kora ellenére hamar országosan ismertté vált. – Közérthetően, egyszerűen a nép nyelvét beemelve az irodalomba szólt mindenkihez, ő írt először a világszabadságról költészetében – emelte ki Puskás Zoltán. Rakonczai Fanni és Iberpaker Gábor Petőfi Sándor egy-egy versét szavalta el. Fehér István, a Sefag Zrt. vezérigazgatója pedig egy táblát avatott fel, emléket állítva a költőóriásnak.