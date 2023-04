A mérlegelést már nem tudtuk megvárni, de a versenyzők tapasztalata szerint a halak 8, 10 és 11 kilogramm súlyúak voltak. Nem tévedtek sokat. A verseny hivatalos oldalán elérhető adatok szerint az egyik 7,7, a másik 7,9, a harmadik 11,48 kilogrammos volt. A horgászok nem sokkal később egy több mint 21 kilós pontyot is kifogtak a tóból.

Danyi Péter az Eco Carp Mikbaits Team csapatvezetője lapunknak elmondta, eddig még egyetlen IBCC versenyt sem hagytak ki, mind a kilencen elindultak. Szektor győzelmük, második, harmadik helyük is volt, és az öt legnagyobb hal kategóriában egyszer a második helyet csípték meg. Danyi Péter arról is beszélt, kagylós és rákízesítésű, süllyedő bojlival próbálnak meg minél több halat kifogni a Balatonból. A csapat vezetője hozzátette, céljuk, hogy legalább három húsz kilogrammnál nehezebb pontyot akasszanak meg a verseny végéig, és az öt legnagyobb kifogott hal kategóriájában a dobogón végezzenek.

A kisalföldiektől néhány méterrel arrébb nem volt nagy szerencséje a SZESZ x Pelsoholic csapatának. Gödry Zoltán csapatvezető érdeklődésünkre elmondta, nem voltak felhőtlenül boldogok attól, hogy a balatonboglári Jankovics telepi strand középső helyét sikerült kihúzniuk a sorsoláskor. – Mindkét oldalról vannak szomszédjaink, akik a csalikkal és az etetésekkel jól „lezárják” a pályát – mondta Gödry Zoltán. – Emiatt már a megmérettetés elején eldőlt, hogy a mennyiségi és a szektor versenybe valószínűleg nem tudunk majd beleszólni. A verseny kezdetekor a legtöbben csónakkal vitték be a szereléket a Balatonba, mi pedig a partról dobtunk be. A sok vízi járműtől megijedtek a halak és elindultak a part felé. Emiatt az első néhány órában sikerült többet is kifognunk, és vezettük a versenyt. A mellettünk ülők gyorsan rájöttek arra, hogy mi a taktikánk, ezért ők is változtattak a módszeren. Ezután kicsit a háttérbe szorultunk – tette hozzá a SZESZ x Pelsoholic csapatának vezetője.

Az IBCC horgászversenyen csütörtök délutánig több mint 6700 öt kilónál nehezebb pontyot fogtak ki a versenyzők. Ebből 96 példány húsz kilónál nehezebb volt. Az idei rekord eddig egy 30,07 kilós ponty. A nemzetközi versenyről 11 csapatot zártak ki a szervezők. Az egyik éjjel másodfokú viharjelzés volt a középső és a keleti medencében. Többen azonban ezt figyelmen kívül hagyták és vízre szálltak csónakjaikkal, ezért piros lapos büntetést kaptak.