– A kutyás bemutatót már nagyon várom a barátaimmal – mondta Miklós Áron, a Kinizsi lakótelepi tagiskola első osztályos kisdiákja. – Jó, hogy itt vagyunk, nagyon szép az erdő, játszunk és versenyzünk is majd.

Atrax, a belga juhászon kívül Szofit, a három éves német juhászt is elhozták a rendőrök, a program nagy sikert aratott.

Nem sokkal később mini körtúrákra indultak a fiúk, lányok, ahol játékos feladványok várták őket. A madártoll felismerés, a tápláléklánc és a fafeldolgozással kapcsolatos kérdéseken kívül a madarak – cinege, fecske, harkály, bagoly, fácán – élőhelyeinek beazonosítása is értékes pontokat jelentettek.

Éder Lilla, a Sefag Zrt. turisztikai referense azt mondta: olyan programot állítottak össze, ahol a gyermekek játékos formában sokat tanulhatnak a természetről. Céljuk, hogy a diákok az iskolában tanultakat tovább bővítsék, s közösen éljék át az élményeket. A gyertyánosi rendezvényen két kaposvári tagiskola – Kinizsi lakótelepi, Honvéd utcai – csaknem 200 első és második osztályos tanulóját látták vendégül. Horváth Bianka, a Kinizsi lakótelepi iskola tanítója szerint hasznos és érdekes a program, s minden lehetőséget érdemes megragadni, hogy a gyermekek még jobban megismerjék környezetünk értékeit, s közelebb kerüljenek a természethez.

– Marci, de ügyes vagy! – dicsérték az íjászkodásnál az egyik kisfiút. Harci sisak, bőrvért, szablya, tegez és tarsoly: a kicsik körében nagy érdeklődést váltott ki a korabeli felszerelés, Szutyányi Ákos és csapata Péterhidáról érkezett, s egymás után fogadták a diákcsoportokat.

Felelős állattartás

Tűzoltóautó, speciális mentő, illetve műszaki eszközök, felszerelések és VR-szemüveg: a somogyi katasztrófavédők is bekapcsolódtak a rendezvénybe, ahol a szabadtéri valamint erdőtüzek megelőzésével kapcsolatos jó tanácsokról is hallhattak a gyerekek. Az SMRFK bűnmegelőzési osztályának munkatársai is részt vettek a diákprogramon: az ujjlenyomat-készítés és az internet veszélyein kívül a rendőrségi puzzle színesítette a bemutatójukat. S a Madarak és fák napja kapcsán megtartott találkozón szó esett a felelős állattartás fontosságáról is.