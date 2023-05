A kutyák emésztőrendszere a farkashoz képest sokat változott, de továbbra is elsősorban húsevőek és a szénhidrátokat könnyebben megemésztik, mint elődeik – kezdte előadását Kaposváron Varga Levente, az egyik állateledel forgalmazó vállalat állatorvos menedzsere. Megjegyezte: hosszú és kitartó munkát kíván a gazdi részéről is, hogy kedvencének helyes táplálását kialakítsa. – Egyre több állatnál alakul ki eleségallergia, szerencsére a tudomány sokat fejlődött és egyre könnyebben lehet kiszűrni, sokszor egy helyes táplálás megoldást jelent a problémára – emelte ki Varga Levente. – A legtöbb esetben allergiával találkozunk, de máj-vese és szívbeteg állatoknak is készítünk gyógytápokat, amelyek minél frissebb alapanyagból készüljenek a könnyen emészthetőség és megfelelő hasznosítás érdekében – mondta el a debreceni állatorvos.

Azt javasolja, hogy egy táp vásárlásakor figyeljünk az összetételre, minél kevesebb százalékban legyenek benne kitöltő anyagok, mint például gabonafélék, kukorica. – Ha csak hatodik összetevő a csirke, akkor nem feltétlenül lesz alkalmas és egyes fajták, mint a francia buldog és a veszti a rosszabb minőségű tápok fogyasztását rosszul viseli – mondta el Varga Levente, Kiemelte azt is, hogy a legjobb fehérjeforrás a tojásfehérje. Szerinte a gazdik részéről sok kérdés van még a kedvencek táplálásával kapcsolatosan. – Azt tapasztalom, hogy a kullancs, bolha elleni védekezés tekintetében nagyobb a fejlődés, táplálkozás terén még több a tennivaló – jegyezte meg az állatorvos.

Garamvölgyi Rita, a kaposvári Városkapu Állatgyógyászati Központ tulajdonosa elmondta: hagyományteremtő szándékkal indították el oktató programjukat. Szerdán a kutyák etetéséről, diétás táplálásáról tájékoztatták a gazdákat. – Nagyon sok betegség esetén a megfelelő táplálék megtalálásával a kedvencek állapota javulhat vagy szinten tartható – tette hozzá az állatorvos. Megjegyezte: a következő hónapokban szeretnék a szívférgességről, kullancs okozta betegségekről, védekezésről, bőrbetegségekről tájékoztatni a gazdákat.