A vízügyi honlap friss adatai szerint vasárnap este 308 centiméter volt a vízállás a barcsi vízmércénél. Elsőfokú készültséget azonban ekkora vízállásnál még nem rendelnek el, tekintve, hogy áprilisban arra is volt példa, hogy 500 centiméter fölé duzzadt a folyó. Azonban mégis jól látszik a BarcsMédia napokban feltöltött videóján, hogy mostanság a víz az úr a drávai szabadstrandon.

Több olyan fotót is feltöltöttek helybéliek a közösségi oldalakra, amelyeken az is látszik, hogy a strand közelében futó kerékpárutat is elérte a víz.

Forrás: Facebook

A hidrológiai előrejelzések szerint jelentősebb vízszint emelkedésre a drávaszabolcsi vízmércénél kell számítani, ott már jelenleg is 493 centiméteres a Dráva és másodfokú árvízvédelmi készültség van érvényben.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság figyelmeztetett az érkező árhullámra déli határfolyónkon, ám azt is közölték, hogy a mostani árhullámok az állami védvonalak között maradnak. Az önkormányzati védekezést végző településeknek pedig kérés esetén műszaki segítséget nyújtanak a vízügyes szakemberek. A területi vízügyi igazgatóságok munkatársai folyamatosan követik a hidrológiai előrejelzéseket, és ahol szükséges, fokozott figyelőszolgálatot is ellátnak. Ellenőrzik a zsilipek vízzáróságát, a kisvízfolyásokon levő erőművek kezelőivel felveszik a kapcsolatot, és tájékoztatást adnak a várható csapadék mennyiségéről.