Kemény Dénessel, a magyar férfi vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitányával beszélgettünk a közelmúltban bemutatott A nemzet aranyai című dokumentumfilmről. A két és fél órás mozi betekintést ad a háromszoros olimpiai bajnok csapat mindennapjaiba. A sportszakember elárulta azt is, hogy ha tudja hogy ilyen sikeres lesz a csapattal közös útja előbb is elvállalta volna a válogatott felkészítését. Kemény Dénes úgy emlékezett vissza podcastünkben, hogy az olimpiai faluban az edzéshelyszíneken, a meccshelyszíneken, a magyar küldöttség tagjai a azt mondták, hogy rajtuk látták az első naptól, hogy meg fogják nyerni. Így is tettek a fiúk három egymást követő világjátékon is. A volt szövetségi kapitány mesélt nekünk arról is, hogy élték meg a fiúk Benedek Tibor csapatkapitány 2020-as halálát.