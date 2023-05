Volt olyan ruha, amelyhez 250 méter fodrot varrt. Kedvence a koronázási ruha, amelyet korhű fényképek alapján készített el, a sükösdi csipkegyárban gyártatta le hozzá az orgonavirágos díszítést. – Kétezer gyémánt csillogott Sissi ruháján, az enyémen kétezer Swarovski kristály van, amelyeket egyenként varrtam fel a ruhára – mesélte. – A koronázás után a gyémántokat leszedette a királyné és a kincstárnak adta, a fátylát viszont megtartotta és Erzsébet unokája kapta meg. A ruha többi részéből miseruhák készültek, amit a mai napig használnak – mesélte Héjjas Magdaléna.

Másik nagy kedvence a csillagruha, amelyet 1865-ben viselt Sissi a drezdai bálon és a híres párizsi divattervező készítette el számára. – A csillagruhához Ferenc Józseftől kapott 27 havasi gyopár mintázatú csillagot, amelyeket előszeretettel viselt a hajában – mutatta a különleges fejdíszt az alkotó.

Magdalénának több diplomája van, dolgozott egészségügyi intézmény gazdasági igazgatójaként, de a női szabó szakmájától sohasem szakadt el. Azt mondja, ahogy anyagi helyzete engedte, mindig újabb ruhát alkotott meg. Megkapta a magyar rekordok diplomát és az angol enciklopédiában is szerepel Sissi ruháival. – Képek és leírások alapján készítem el a korhű ruhákat, bár nehéz beszerezni az anyagokat, valamelyiket Olaszországból rendeltem – tette hozzá. – Aki hozzám ellátogat nemcsak a babákat láthatja, hanem egy órási tárlatvezetésen mesélem el Sissi életét.

2017-ben a kiegyezés 150. évfordulója alkalmából egy német kastélyban mutatta be pár ruháját. – Akkora volt az érdeklődés, hogy vissza kellett mondani látogatókat, mert nem fértek be – mondta mosolyogva Héjjas Magdaléna. – II. Erzsébet brit királynővel is leveleztem, számos relikviát őrzök, amely a királyi családhoz kötődik.

Szabadidejében most újabb Sissi-ruhát készít, amelyet hazánkban a koronázási ünnepségen viselt a császárné. – A fehér ruhára arany színű hímzéseket készítek, ugyan nem tudom, hova teszem majd, ha elkészül – mondta mosolyogva. – Azért biztosan találok neki helyet, tette hozzá.



Fotók: Kovács Tibor