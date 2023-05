A tervezet szerint a megyei jogú városokban heti egyszer biztosítanak személyes meghallgatást a fogyasztóknak, de általánossá teszik az online meghallgatást is.

Egy kutasi olvasónk hívta fel erre szerkesztőségünk figyelmét, aki nemrég a békéltetőtestülethez fordult, mert kifogásolta, hogy kelevízi ingatlanának adásvétele után hogyan írhatták át a tulajdonosi jogot a szolgáltatóknál, holott ő nem látta el kézjegyével az erről szóló dokumentumot.

Évente 220 panaszos ügyét kezelik a Somogy Megyei Békéltető Testületnél, tudtuk meg Csapláros Imre elnöktől. Minden évben a lábbelikkel kapcsolatos vásárlói kifogások adják a vitás ügyek 20-30 százalékát. A szolgáltatók is gyakran adnak témát a testületnél, a víz- a villany-, a szemétszolgáltatás hibái gyakran vannak napirenden, ahogy a mobiltelefonos szolgáltatók ellen is sokszor érkezik bejelentés. Korábban nem volt jellemző, de újabban a napelemes rendszerek is szolgáltatnak ügyeket, mert részben anyaghiány, részben túlterheltség miatt nem teljesülnek a szerződések.

A tervezett változtatások lényege, hogy a vármegyei jogú városokban hetente lehetőség lesz egy személyes meghallgatásra, de az online meghallgatást is elindítják. Régiókban működnek majd a békéltető testületek, amelyekbe a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek jelölhetnek tagokat.

Állandó online és telefonos ügyfélszolgálatok állnak a fogyasztók rendelkezésére. Félő azonban, hogy a regionalizáció szűkíteni fogja a lehetőségeket, vélte Csapláros Imre, hiszen Kaposváron eddig hétfőtől péntekig volt ügyfélfogadás, ám ehelyett csak heti egy nap lesz kötelező. Ha Pécs lesz a központ, Tolnából és Somogyból kevesebb testületi tag fog jelentkezni, jósolta. A testületi tagoknak egy éven belül vizsgázniuk kellene, de kérdés, hogy a hosszú évtizedes gyakorlattal rendelkező jogászok erre hajlandók lesznek-e.