Esélyteremtés, új lehetőségek a felső tagozatos tanulók számára a Kaposvári Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményekben. Ez volt a szerda esti fórum napirendi pontjának címe, melyre a mezőcsokonyaiakat hívták.

A lakossági tájékoztatót Stickel Péter tankerületi igazgató tartotta, aki bevezetőjében elmondta, évek óta nagy probléma, hogy az iskolákban csökken a tanulói létszám. Vannak olyan felső tagozatos osztályok, amibe 5–6, vagy 8–10 diák jár, holott a törvényi előírás szerint legalább 14 tanulónak kellene lenni osztályonként. Stickel Péter kiemelte, ezeket az osztályokat szeretnék olyan irányba „terelni”, ahol magasabb létszámú közösségek vannak és a gyerekek inspirálják egymást a továbbtanulásra.

– A hetesi általános iskola felső tagozatát megszüntetnénk – hangsúlyozta a mezőcsokonyai fórumon Stickel Péter. – Ez azt jelenti, hogy 38 gyerek elhelyezését kell máshol megoldanunk. A gyakorlat az, hogy mindig a legközelebbi olyan befogadó települést nézzük meg, ahol megfelelő az infrastruktúra és a személyzet. Ebben az esetben Mezőcsokonya „adja magát”. Természetesen vállaljuk a pedagógusok foglalkoztatását a tankerületben, adott helyen, akár itt Mezőcsokonyán. Az egzisztenciáját egyetlen egy dolgozó sem veszíti el az átszervezéssel – emelte ki a tankerületi igazgató. Stickel Péter hozzátette, ha megszűnik a felső tagozat, akkor a hetesi iskola önállósága is, és a mezőcsokonyai intézmény telephelyeként működne tovább.

Mint a korábbi fórumon kiderült, a hetesi szülők, diákok és tanárok nem támogatták az elképzelést. Sokan inkább úgy gondolják, ha már iskolát kell váltani gyermeküknek, akkor nem Mezőcsokonyára íratják be, hanem valamelyik kaposvári intézménybe.

Az átszervezési javaslatot még véleményeznie kell a hetesi önkormányzatnak, az iskola alkalmazotti közösségének, a diákönkormányzatnak, a szülői tanácsnak és a Somogy Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. Utóbbinak azért, mert a hetesi iskola alapító okiratában szerepel a nemzetiségi oktatás-nevelés. Az intézmény sorsa azonban még ezzel sem dől el. A végső döntést Pintér Sándor belügyminiszter hozza meg május 31-ig.

Akár átíratási hullámot is elindíthat a felsős átszervezés

Az átszervezési tervvel Papp-Laczó Zita, a hetesi iskola igazgatója sem ért egyet. Lapunknak elmondta, az elmúlt húsz évben egyetlen hetesi szülő sem íratta be gyermekét a mezőcsokonyai iskolába. Kiemelte, kis létszámú osztályokban jobban lehet fejleszteni a gyerekeket. Papp-Laczó Zita arról is beszélt, helyettesével együtt idén januárban újabb öt évvel hosszabbították vezetői megbízatásukat. Azonban, ha a jövőben telephelyként működnek, akkor nem lesz szükség sem igazgatóra, sem helyettesre. Pavelka Béla, Hetes polgármestere elmondta, ezzel a lépéssel megtörik a település fejlődését. – Eladtuk az összes üres telkünket, többen is gyermeket várnak, tele van a bölcsődénk, és az óvodába is egyre többen járnak – hangsúlyozta Pavelka Béla. – Ha a felsős gyerekek elindulnak Kaposvár irányába, mert arra mennek a szülők, akkor az alsós testvéreket és még az óvodásokat is elviszik innen. Ez az egyik legnagyobb fájdalmam – tette hozzá a hetesi polgármester.