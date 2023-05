– Ez kaposvári campus szinten még ennél is nagyobb arányú, összesen 45 százalékot jelent – kezdte a tájékoztatót Gyuricza Csaba. A rektor arról is beszélt, a neveléstudományi terület országosan nem tartozik a legnépszerűbb szakok közé. A MATE-n azonban a pedagógusképzéseket 60 százalékkal többen jelöltek meg első helyen, mint az elmúlt évben. Ezek közül is a legkedveltebb még mindig a gyógypedagógus alapszak, de csecsemő- és kisgyermeknevelőnek, valamint óvodapedagógusnak is sokan jelentkeztek.

Agrárterületen továbbra is népszerű a lótenyésztő és lovassportszervező szak. A mezőgazdasági mérnöki alapszakra majdnem 50 százalékkel nőtt a jelentkezések száma. A legnagyobb emelkedés a vidékfejlesztési agrármérnöki szakon volt, ahová dupla annyian akarnak bekerülni, mint egy éve.

– Ha az ország összes felsőoktatási intézményt nézzük, 20 százalékkal nőtt a jelentkezések száma. A mi intézményeinket kétszer ennyien választották – emelte ki Gyuricza Csaba. – A MATE a legnépszerűbb intézmények közé tartozik a fiatalok körében. Ez annak is köszönhető, hogy volt egy sikeres beiskolázási kampányunk, amit megállás nélkül, egész évben folytattunk. Népszerűsítettük a szakokat, de nemcsak az agrár képzéseket – hiszen alapvetően agrárfókuszú egyetemként definiáljuk magunkat – hanem azokat is, amelyek más tudományterülethez tartoznak – mondta a MATE rektora. Kiemelte, céljuk, hogy ne csak sok hallgatót vegyenek fel az intézményekbe, hanem a legkiválóbb diákokat.

– A kaposvári egyetemet feltettük a világtérképre azzal, hogy a MATE bekerült a világ legjobb 150 agrár-felsőoktatási intézménye közé – hangsúlyozta Gyuricza Csaba. Az elmúlt 50-60 évben nem volt arra példa, hogy magyar agrárintézményt nemzetközi szinten ilyen magasan jegyezzenek. Ebben benne van a MATE Kaposvári Campusa, az országos egyetemnek az a tudományos, oktató, kutató munkája, ami szükséges ahhoz, hogy előre tudjunk menni a ranglistákon. Nem állunk meg itt! Azt szeretnénk elérni, hogy az évtized végére a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé kerüljünk be. Az elmúlt két évben egyébként száz helyet léptünk előre – tette hozzá a MATE rektora.