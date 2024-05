Nagy István Kapolyon elmondta, hogy az elmúlt években az agrárium nagyon sok kihívással és nehézséggel szembesült.

– A kiutat önök – mezőgazdasággal foglalkozók – jelentik a tudásukkal, tapasztalatukkal, kétkezi munkájukkal. – Megújul az agráregyetemi képzés, azok az ismeretek, melyek valós segítséget nyújtanak a mezőgazdaságnak és segítenek a kiútkeresésben – mondta. Az agrárminiszter hozzátette, a kormány minden erejével, forrásával és intézkedéseivel a gazdák mögött áll azért, hogy meg tudjanak felelni az új kihívásoknak.

Az agrárminiszter kiemelte, különféle támogatásokkal segítik a gazdálkodókat, de ismerve a banki nehézségeket, megfordítják a pályázatok menetét és előleget fizetnek a gazdáknak.

Nagy István fontosnak tartotta kiemelni, hogy a pályázatokat háromosztatúvá teszik a jövőben. A legkisebbek 15 ezer eurót, 6 millió forintot is igényelhetnek önrész nélkül. A második kategóriában a családi gazdaságok pályázhatnak 200 és 500 millió forint közötti összegre. A nagyobb vállalkozások 2 milliárdra, de az élelmiszeriparban és a nagyobb beruházások esetében akár 5 milliárd forintra is igényt tarthatnak az új kategóriák alapján.

A mezőgazdasági tárca vezetője arról is beszélt, a magyar piacot elárasztották az Ukrajnából származó termékek, melyek mögött valójában nem is ukrán gazdálkodók és kereskedők, hanem nagy nemzetközi tőkebefektetők állnak.

– Nekünk kell olyan minőséget termelnünk, amivel versenyképesek tudunk maradni. Meg kell néznünk régiónként, tájegységenként, hogy milyen növényeket lehet a legjobban „beilleszteni” a helyi gazdaságba. Növénytermesztés, állattenyésztés, feldolgozóipar, muszáj egyiket a másikra építeni. Minden egyes gabonaszemben, amit feldolgozás nélkül viszünk a piacra, elszalasztott lehetőség van. Növelni kell a hozzáadott értéket, ezzel nő a gazdaság jövedelme és a gazdák bevétele.



Fontos feladat megőrizni a talaj termékenységét



– A gabonát „bőrében” kell értékesíteni – hangsúlyozta az agrár­miniszter, utalva arra, hogy az állattenyésztésben mennyi lehetőség rejlik. – Nyugat-európai minisztertársaim közül többen is azt mondták, az uniós támogatásokat arra használják fel, hogy leépítsék az állattenyésztést. Ez a magyar gazdáknak egy lehetőség. Mi ugyanis nem leépíteni szeretnénk, hanem fejleszteni az állattenyésztésünket. Ehhez a forrásokat megháromszoroztuk, hogy visszafoglaljuk a piacon azt a helyünket, amit a magyar mezőgazdaság megérdemel. Nagy István elmondta, az elmúlt 50 évben a talajban élő mikroorganizmusok száma 90 százalékkal csökkent. – Nagyon a végső órában vagyunk, ezért meg kell őrizni a talaj termékenységét.



Fotó: Kovács T.