Az egy évvel ezelőttihez képest sokkal, 12,6 százalékkal kevesebb árut vásároltunk idén áprilisban, rögzítette a Központi Statisztikai Hivatal friss kimutatása. Területi elosztásban megállapítható, hogy Fejér vármegyében és a fővárosban tíz százalék körüli értékeket mutatott a visszaesés. Az ország többi része 15 százalék körüli számokat produkált, ebbe a sorba illeszkedik Somogy is. Kiugró értékeket a nyugati és a határszélen mutattak ki az inflációs hatások kivédésével felélénkült bevásárlóturizmus hatására.

Somogyban már az élelmiszereken is érezhetően spórolnak a vevők, erősítette meg Gulyás Árpád, a Csurgó-COOP Zrt. vezérigazgatója. A tendencia a vidéki kistelepüléseken is jól nyomon követhető.

– Nem csoda, hiszen rekord-élelmiszerinfláció volt, emiatt az emberek visszafogták a kiadásaikat – mondta Gulyás Árpád. – Nálunk még nem számít durvának a fogyasztás csökkenése, de érezhető, hogy az emberek óvatosabban költenek. Mára megtorpant az árnövekedés üteme, bár az első negyedév hozott még pluszokat. A magas tavalyi bázisév miatt a csökkenés szükségszerűen következett be az eladások mennyiségében.

A gyakorlatban az alapvető élelmiszereknél, a húsvásárlásnál és a kenyér vásárlásánál is tetten érhető a forgalom visszaesése. A somogyiak kevesebb élelmiszert vesznek, keresik az olcsóbb vagy helyettesítő termékeket, legyenek ezek akár alacsonyabb minőségűek. Az emberek a vásárlási rutinjukon nem változtattak, de kevesebb pénzből költenek. Az üzletláncban azt várják, hogy a nyári melegben az emberek ugyanúgy költenek-e majd üdítőitalokra, mint korábban, vagy ott is visszaesik a költés.

A KSH a megvásárolt termékek mennyiségén kívül közzétette a boltok kasszáiban hagyott forintok számát is, így az jött ki, hogy az idén áprilisban 7,5 százalékkal több pénzt elköltve vettünk átlag 12,6 százalékkal kevesebb árucikket. Vagyis folyamatosan egyre több pénzt vagyunk kénytelenek a vásárlásokra fordítani.



Fotóillusztráció: Lang R.

A kiskereskedelmi forgalom változása: 2022. április – 2023. április



Vármegyék Százalék

Somogy–15,8

Tolna–14

Baranya–12

Fejér–9,8

Csongrád-Csanád–17,8

Győr-Moson-Sopron–23,2

Forrás: KSH