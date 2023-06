Kampányt indított a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), hogy élményalapon népszerűsítse az agrárkarriert a Z generációs, illetve a még náluk is fiatalabbak körében. A szemléletformáló kampányt 292 egyetemi munkatárs és 185 hallgató segítette. Ezzel összesen 83 beérkezett pályamunka közül elnyerték a magyarországi kommunikációs szakma egyik legjelentősebb elismerését, az aranydíjat a PR Excellence Hungary Award (PREXA) általános hírnévmenedzsment kategóriájában.

A MATE interaktív tudománynépszerűsítő programjai és erős sajtókommunikációja hatására egyre többen ismerik fel, hogy az agrárpálya tele van high-tech eszközökkel, ami a fiatalok számára izgalmas életpályát és biztos megélhetést jelent. Ezt bizonyítja az is, hogy az idei felvételi eljárásban több mint negyven százalékkal többen adták be jelentkezésüket a MATE képzéseire, mint az előző évben, hangsúlyozta Gyuricza Csaba rektor.

Az agrárium népszerűsítését segítette a MATE szakmai támogatásával megvalósult Nagy Diák Agrárteszt 2. is, amelyen 402 iskolából több mint 16 ezer diák vett részt.