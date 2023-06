Az állványokon 12 darab különböző méretű, gyermeknek való mentőmellény található, amelyeket bárki leakaszthat és ráadhat a gyermekére, amíg a strandon vagy a kikötőben van. Utána csak vissza kell tenni az állványra. Az állványt könnyen megtalálják a szülők és a gyerekek, mert egy óriási, narancssárga mentőmellényt formál, közölte szerkesztőségünkkel a VMSZ.

– Ez az első állványunk, amit nem strandon, hanem kikötőben helyeztünk ki – mondta el Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke a BL YachtCluban az átadáson. “A kikötő nagyon veszélyes hely a gyermekek számára. Számos esetben a szülők mással vannak elfoglalva és hamis biztonságérzetük van, mert nem a nyílt vízen tartózkodnak. Egy kisgyereknek már a kikötőbe érkezés pillanatától viselnie kellene a mentőmellényt, mert úgy semmilyen körülmények között sem merül el, még akkor sem, ha beütötte a fejét esés közben és eszméletét vesztette. Néhány éve ettől a kikötőtől nem messze fulladt meg egy óvodás kisfiú, játék közben beesett a vízbe, és ezt senki nem észlelte sokáig.

A BL YachtClub kikötője ideális arra, hogy sok embernek felhívják a figyelmét arra, nagyon kell vigyázni a gyermekekre a vízparton. Itt nem csak kikötő, hanem strand is van, nagy közösségi tér közvetlen a parton, ahol sok időt töltenek kisgyerekes családok is. Ráadásul sok vízparti apartman található a területen, ahol gyerekekkel is megszállnak. Bagyó Sándor hozzátette: szeretnénk, ha az itt nyaralók használnák a kihelyezett mentőmellényeket - tette hozzá.

– A mentőmellényállványt nem csak azért terveztük ilyen nagyra és élénk színűre, hogy könnyen megtalálják a szülők és a gyerekek, hanem azért is, mert egy nagy felkiáltójelnek szánjuk: tessék jobban vigyázni a gyerekekre, a kikötőkben a parton is mindig adjanak rájuk mentőmellényt!

A gyerekek ingyen használhatják.

Az első mentőmellényállványokat tavaly nyáron helyezték ki a vízimentők, amelyekről sok pozitív visszajelzés érkezeett. A tavalyi mellényeket szezon előtt átvizsgálták, cserélték és javították, ahol arra volt szükség.

Idén nyáron már 7 helyszínen várja a gyermekeket ez a közösségi mentőmellény szolgáltatás: Keszthelyen a Városi Strandon, Gyenesdiáson a Diási Játékstrandon és Balatonlellén a BL YachtClub kikötőjében, Balatonalmádiban a Wesselényi Strandon, Balatonkenesén a Bezerédj Strandon, Alsóörsön a Községi Strandon, és Balatonlellén a Napfény Strandon.

A VMSZ köszönetét fejezte ki a Kürt Zrt.-nek, a Hungexpónak, a Balatoni Yacht Clubnak és a Megoldás Mozgalomnak, hogy finanszírozták az állványok elkészítését!

Az idei évben kihelyezett három új mentőmellényállványt a Balaton Fejlesztési Tanács által - a „Balaton fejlesztési feladatok támogatása” terhére az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatási programja keretében – a „2022. évi Közbiztonság vízbiztonság fejlesztése” programjához biztosított forrásból finanszírozták.