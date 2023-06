Minden lakás- és gyermekotthon egy-egy főzőhelyet alakított ki magának, hogy a rendelkezésre álló húsból, krumpliból, hagymából, káposztából és babból elkészíthessék kedvenc ételüket. A résztvevők ezúttal nem használhatták a kemencéket, tárcsalapon, kondérban süthettek-főzhettek a fiatalok, akiket Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere, Nábrádi Csilla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese, valamint Troszt Éva, a Gyermekvédelmi Központ igazgatóhelyettese köszöntöttek.

A hangulatos juniálison a gyerekek élvezettel készítették elő a különféle alapanyagokat, figyelve a sütést-főzést irányító pedagógusokra. Egyebek mellett nyálcsordító gombócos káposzta, nudlival körített magyaros fűszerezésű sült hús, pikáns pusztapörkölt került a tányérokba, de a fonyódi II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon gasztronómia iránt elkötelezett „nagykövetei” fácánlevest tálaltak gazdagon. A fenntartó gazdasági osztályának csapata is kimozdult a számlák és az táblázatok mellől. Czimmermanné Török Andrea vezetésével ízletes pusztapörkölttel rukkoltak elő, azt igazolva, hogy az eleinktől ránk hagyományozott receptek alapján készült étel „újragondolás” nélkül is jelenthet különleges kulináris örömöt.

A rendezvény főszervezője, Boór Lászlóné másfél évtizede készíti elő a főzőversenyt. A gyermekotthon-vezető elmondta: újdonság volt az idén, hogy a süteményt hazulról kellett hozni, s házi készítésűnek kellett lennie. Így aztán az epret, mint szezongyümölcsöt használták legtöbben és a legkre­atívabban.

A Marcalitól Fonyódon és Somogyváron át Kaposvárig a mintegy 250 résztvevőt vonzó főzőfesztiválon a sportnak, az ügyességi vetélkedőknek is jelentős szerepük volt csakúgy, mint a táncnak, a zenének és az éneknek. A néhány napja Nagybajomban rendezett tehetségkutató legkiválóbbjai léptek színpadra, de vérnyomás- és vércukormérésre is volt lehetőség. Az egészségügyi tanácsadás mellett a kaposvári drog­ambulancia, a rendőrség és a mentőszolgálat munkatársai is praktikus információkkal látták el a fiatalokat. Volt, aki a kézművességbe feledkezett bele, mutatós hűtőmágnest készítettek, a kisebbek színes papírral ügyeskedtek, ám a csillámtetkó volt a legnépszerűbb. Sokan ültek körhintába, és szüntelenül forgott a ringlispíl is. A sztárvendég Dögös Robi volt, aki többször is előadta az ismert számot: Kaposváron feltámadt a szél…

Fotó: MW