Továbbra is sok a szúnyog a városban, így ismét irtják majd a vérszívókat Kaposváron. Szita Károly polgármester Facebook-oldalán vasárnap késő délután jelent meg egy poszt, melyben azt írta, hogy hétfőn, az esti órákban autóval irtják majd a szúnyogokat. A bejegyzésben azt is hozzátette, hogy esős idő esetén kedden vagy szerdán pótolnák be a kezelést. Kaposváron legutóbb július 5-én irtották a szúnyogokat.