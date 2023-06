Kaposváriak részvételével forgattak filmet Jókai Annáról a Takáts Gyula Emlékházban csütörtökön. Egy dokumentumsorozat egyik epizódjához vettek fel illusztrációs jeleneteket.

Habár Jókai Anna a forgatás helyszínéhez nem kötődött szorosan, Somogyhoz és Kaposvárhoz annál inkább. Ahányszor erre járt, Lőrincz Sándor újságíró kollégánk mindig beszélgetett a József Attila- és Kossuth-nagydíjas íróval, a Nemzet Művészével. Jókai Anna halálának évében, 2017-ben ezeket a másfél évtizeden át készített beszélgetéseket egy riportkönyvbe rendezte A magunk cseppjét a világóceánból – Jókai Anna emlékezete címmel.

– Sokszor megfordult Somogyban. A kastélykiváltási program fő patrónusa volt, ezért többször látogatott el a berzencei szociális otthonba, hogy lelki muníciót adjon az otthon lakóinak és munkatársainak – emlékezett vissza Lőrincz Sándor. – Arra próbálta irányítani az emberek figyelmét, hogy az ember nemcsak hús-vér, hanem spirituális lény is. A spirituális realizmus képviselője volt, akire odafigyelt a politika is. Tükröt tartott a regnáló hatalomnak, amit különleges eleganciával, de szókimondóan tett. Személyisége felkiáltójel volt, ha úgy tetszik, politikus és papnő, a nemzet nagyasszonya – foglalta össze gondolatait Jókai Annáról.

– A Magyar nők egy dokumentarista televíziósorozat, ami az m5-ön fut szombatonként. Most már másfél évadot élt meg. A sorozat célja az, hogy egykori, méltán híres, elismert magyar nőket mutasson be. Jókai Anna volt a témája a csütörtöki forgatásnak. Fiával, Bánky Gáborral Pécsett forgattunk – mondta Cserkő Rita a Magyar nők szerkesztője. A műsor készítői olyan helyszínt kerestek, amely tükrözi Jókai Anna fiatalkorát. A Takáts Gyula Emlékház a nagy könyvespolccal és a berendezési tárgyaival méltán vált egy délutánra Jókai Anna fiktív otthonává.

Azt a kort idézi, amelyben a főhősnő élt, ráadásul Takáts Gyula révén egy irodalmi helyszín. Az írónőt gyermekként a kaposvári Csillag Emese alakítja, akivel több jelenetet is rögzített a stáb. Az alkotók célja, hogy a felvett képanyaggal egy izgalmas riportműsor is készüljön. A kaposvári szereplők közreműködésével készült adást augusztus utolsó hétvégéjén tűzik műsorra.

Fotó: MW