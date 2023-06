Tűzugrás és kripta nyitás

A szennai skanzenben a Bab Társulat óriásbábos produkciójával kezdődtek a Múzeumok éjszakája programok, majd a kaposvári Csiky Gergely Színház művészei mutatták be a Variációk egy rablásra című összművészeti műfajmámort. Az érdeklődők azt is megtudhatták, hogy régen Szent Iván éjjelén milyen szerelmi varázslásokat végeztek. A Fluffy Melange akusztikus koncertje után táncház következett a Somogy Zenekarral és kicsik, nagyok egyaránt át tudták ugrani a tüzet. Balatonlellén a régi temetőbe is ellátogattak az érdeklődők. A városi művelődési ház szervezésében a Szalay család kriptáját kinyitották és a résztvevők megnézhették belülről.