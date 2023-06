– Mit csinálsz, amikor a Balatonnál vagy?

– Van ott egy szuper wellness-szálloda, közel a parthoz. Jókat lehet sétálni és rengeteg a hattyú. Kedvelem a kifőzdéket az apró sétányon. Alig jár arra autó, csak néha elmegy ott a vonat, szóval nagyon nyugodt az egész.

– Amikor nyaralsz, figyeled a nők pedikűrjét, körmeit?

– Szakmai ártalom, hogy megnézem, hogy mennyire jól előkészített a köröm, milyen a formája és hogy szépen van-e felfestve a lakk.

– Az év színe a fukszia. Ez a lábkörmök színében is megmutatkozik 2023-ban?

– Ritkán. Lábra nyáron gyakrabban kérik a franciát, a pirosat és az erős neonszíneket. Előbbit azért, mert visszafogott és kevésbé látszik a lenövés, utóbbiakat pedig épp azért, mert feltűnőek és jól mutatnak a strandon.

Fotó: illusztráció/Shutterstock

– Hogyan végzed a lábkezelést-pedikűrt?

– Alaposan beáztatom a lábakat – legalább tíz percre. De ezzel is csak óvatosan: ha túláztatom, nagyon puha lesz és nem tudom szépen leszedni a bőrkeményedést. Ezt az otthoni lábápolásnál is érdemes betartani. Csak addig a pontig reszelem a talpat és a sarkat, hogy még ne jelenjen meg bőrpír. Ezt követően a körmöket kezelem, majd aki kér, annak géllakkot teszek fel.

– Jön a szandál-szezon, de a lábainkat egész évben érdemes ápolni. Sokan várják, hogy az elhanyagolt lábukkal csodát tegyél?

– Ez fele-fele arányban van a vendégeknél. Van, aki megfogadja a tanácsomat, és amikor hazamegy tőlem, akkor is hetente megreszeli, használ bőrradírt és alaposan krémezi. Sokan azonban elvárják, hogy varázsoljak. De hiába ápolom egy alkalommal szépen a lábát, ha a vendég otthon nem foglalkozik vele. De ez kell ahhoz, hogy nyáron a strandon ápolt, babatalpaink legyenek.

Fotó: illusztráció/Shutterstock

– Milyen gyakran érdemes elvégezni az otthoni áztatás-reszelés-radírozás-krémezés rutinját?

– Heti egy-két alkalommal javaslom a sarokreszelést, a krémezésnek pedig napi rutinnak kell lennie.

– Meddig reszelhetem a sarkam anélkül, hogy túlreszelném és azzal már ártanék a lábamnak?

– A szalonban mindig megmutatom, hogy hogyan csinálom. Teszem mindezt annak érdekében, hogy otthon a vendég ne reszelje túl, mert ennek az a következménye, hogy elvékonyodik a bőr és érzékenyebbé válik az a felület. A bőr azt érzékeli, hogy védekeznie kell a sérülésektől, így sokkal vastagabb bőrkeményedést növeszt. Ezért is fontos mértékletesen reszelni és használni a sarokreszelő puhább oldalát is, amely a kezelés végén polírozza a bőrt.

Fotó: illusztráció/Shutterstock

– Milyen összetételű krémet javasolsz otthoni láb- és sarokápolásra?

– Azt vallom, hogy minél zsírosabb, annál jobb. Kapható kifejezetten repedezett sarokra kifejlesztett krém, amely remekül összehúzza a bőrt – ezt akár a nagyon száraz és igénybevett bőrre is használhatjuk. Ilyen például a Gewohl termékcsalád. Nagyon jók kollagén-tartalmú krémek is, mert feltöltik és regenerálják a bőrt.

– Az olajok használatáról mit gondolsz?

– Aki szoros cipőben, vagy tűsarkúban jár, annak a lábbeli összenyomhatja a lábujjait. Ilyenkor javaslom az olajok használatát is a láb körmére. A teafaolaj fertőtlenít és picit puhítja a bőrt, valamint jót tesz a cipőben összeszorított körmöknek is. Emellett az Arkada termékek is nagyon hatásosak a körmök ápolására. Gomba- és vírusölő hatásúak és regenerálják is a lábat. Több vendégem esetében meggyógyította már a sérült, beteg körmöket.

– Aranyszabály és jótanács a pedikűröstől?

– Amellett, hogy legalább havonta menj el szakemberhez, aki professzionális lábápolásban részesít, rendszeresen végezz otthoni lábápolást is. Szerezz be jó minőségű sarokreszelőt és rendszeresen krémezz!

Nyitókép: illusztráció/Shutterstock

