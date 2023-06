A legnagyobb gazdálkodói kört érintő támogatási formára 2023-ban valamivel több, mint hatezer gazda adott be támogatási kérelmet. Ők összesen 248,5 ezer hektár területre igényeltek alaptámogatást. Ezek az adatok megfelelnek az előző évek gyakorlatának. Tavaly a Magyar Államkincstár közel 31,5 milliárd forintot fizetett ki a somogyi gazdálkodóknak. Idén csaknem 50 közvetlen támogatási és vidékfejlesztési jogcímen lehetett az egységes kérelem keretében támogatást igényelni. Agro-ökológiai programra Somogyban 2600 termelő adott be igényt 222 ezer hektárt meghaladó területre. Az Agrár- és Vidékfejlesztési Támogató Főosztály összesítése szerint szántóföldön a növénytermesztés diverzifikációja, a mikrobiológiai készítmények alkalmazása, a talaj- és növénykondicionáló szerek, illetve a nitrogénmegkötő készítmények alkalmazása tekintetében érkezett a legtöbb beadvány. A gyepek esetében a legnagyobb kérelmezett területtel rendelkező gyakorlat a gyepek fenntartása, a nagy területet felölelő gyepek legalább évi egyszeri kaszálása és megőrzése volt. Az ültetvényeknél a talajtakarás, a mikrobiológiai készítmények alkalmazása volt a legnépszerűbb lehetőség.

Az újraelosztó támogatásnál az első 10 hektár után járó magasabb összegre csaknem 5500 gazdálkodó nyújtott be támogatási kérelmet mintegy 35 ezer hektáron, míg a 11 és 150 hektár közötti terület után járó kiegészítő támogatásban közel 2200 gazdálkodó több mint 130 ezer hektáron részesülhet az igénylési adatok alapján. 2023-ban 295 fiatal gazda igényelt támogatást mintegy 13 ezer hektárra.