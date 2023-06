Reggel 9 órától – a reggeli elfogyasztását követően – egészen estig zajlik az élet a fonyódligeti táborban, ahol ezen a nyáron tíz hét alatt közel hétezer gyereket várnak. – Programkavalkádot biztosítunk a gyerekeknek: naponta több mint harminc különféle lehetőség közül válogathatnak. A programok öt alappillérre épülnek; a magyarság és honismeret, sport, tudomány, kultúra és kereszténység – mondta érdeklődésünkre Darabánt Judit, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány kommunikációs igazgatója. A gyerekek nagy kedvence a Balaton-parti programkavalkád, de szeretik a táborozók a vízi kalandparkot, valamint az íjászatot is.

Fotó: Nemeth Levente Foto



– Nagyon jó itt lenni, most először vagyok Fonyódligeten – mondta Városi Lara. – Vonattal érkeztünk a Balatonra, az út nem volt túl hosszú, de rövid sem. Eddig a legjobban a strandolás tetszett a táborban. A gyerekektől azt is megtudtuk, hogy a víz hőmérséklete kellemes, de elmondták azt is, hogy a szobák igazán kényelmesek a csapatsátorban. – A strand a legjobb, de a játszótér is nagyon tetszik, akárcsak a lézerharc, tette hozzá. A táborozók elmondták: előfordul, hogy hiányzik nekik a családjuk, de nem igazán érnek rá ezen töprengeni, annyi a program a táborban. Többen már visszatérő vendégek Fonyódligeten, de olyannal is találkoztunk, aki először jár a táborban. – Korábban sosem voltam táborban, ezért nagyon szerettem volna jönni, leginkább azért, mert sok itt az ismerős, és addig sem otthon unatkozom – mondta Városi Zorka.

Fotó: Nemeth Levente Foto



Az Erzsébet-táborban nagy hangsúlyt fektetnek a gyermekek biztonságára, állandó egészségügyi felügyeletet is biztosítanak. – A tábort áthatja a keresztény szellemiség, katolikus és református testvérek is részt vesznek az egyes programok lebonyolításában – emelte ki Darabánt Judit kommunikációs igazgató. A területen található egy új kápolna is, ahová bármikor bemehetnek a gyermekek, ha egy kis lelki feltöltődésre van szükségük vagy elcsendesednének. A táborozók továbbá előre szervezett keresztény programokra is jelentkezhetnek, amelyek mindegyike szabadon választható.





Fotók: Németh Levente