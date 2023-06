Ugyanitt ad koncertet Bródy János, Szikora Róbert és az R-Go, Fenyő Miklós, Demjén Ferenc, továbbá az Earth Wind & Fire Experience is.

Fotó: ZamJam hivatalos

A jazz is főszerepet kap

A fesztivál hangulatának elengedhetetlen kelléke a dzsessz, a Hajdú Klára & Szakonyi Milán Duó, a Nagy Noémi Quartet, a Nagy János Yancha Trio feat. Gereben Zita, az Elsa Valle & The Bakary Trio és a Révész Richárd Latin Quartet feat. Yulaysi Miranda a Budapest Jazz Club szervezésében lép fel. Rajtuk kívül a Müpa Jazz Showcase idei ZamJam különdíjasát, az Ineffable-t várják Zamárdiba.

A szervezők kitértek rá, hogy egy napra "Zamárdiba költözik" a Besúgó:

a Highlights of Hungary közönségtalálkozót és beszélgetést szervez a népszerű sorozat szereplőivel, akik DJ-k lesznek az ezt követő házibulin.

A fesztiválon Peter Srámek Zámbó Jimmy legnépszerűbb slágereit adja elő, a Midlife Crisis egy különleges, több évtized legjelentősebb hazai zenéit felvonultató produkcióval készül a ZamJam-re, a zárónapi programot a Gönczi Gábor vezette Smile zárja.

Fotó: ZamJam hivatalos

Irodalmi terasz a ZamJam-en

A szervezők a látogatók figyelmébe ajánlják a ZamJam - Líra Irodalmi Teraszát, amelyen Nyáry Krisztián beszélget Zajácz D. Zoltánnal, a Balatoni Krimik szerzőjével, majd őt faggatja Szegő János szerkesztő-irodalmár.

Tenczer Gábor vendégei lesznek a Ketten a világ végén - Páros transzgrönlandi expedíció című kötet szerzői, Vámos Nóra és Rakonczay Gábor - jegyezték meg.

Közölték azt is, hogy Földessy Margit és a SZINDRA társulat július 29-én 16 órától a gyerekeket, családokat, 21 órától a játékos kedvű felnőtteket szórakoztatja Parti Impro-party című interaktív improvizációs előadásával.

A gasztronómiai élményekről a Staropramen gasztrosétányra kitelepülő vendéglátóhelyek gondoskodnak, például a Kistücsök, a Sparhelt Bistro, a Hableány, a Lavender Terasz, de látványkonyhaként bemutatkozik a John's Pub Creative Kitchen Truck is.

Fotó: ZamJam hivatalos

– A ZamJam 2022-ben bebizonyította, Zamárdiban helye van egy új, és tematikáját tekintve is újszerű fesztiválnak. A szervezőkkel együtt most is azon dolgozunk, hogy a hozzánk érkezőknek megmutassuk a városunk értékeit – mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere.

A programok nagy része ingyenesen látogatható, a legnagyobb koncertekre pedig kedvezményes áron kaphatók jegyek.

Nyitókép: Koncz Márton - Rockstar Photographers/ZamJam - hivatalos

forrás: likebalaton.hu