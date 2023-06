A csillagpark előtt ülve, a déli pihenő alatt a szendvicsek mellett azonnal előkerülnek a mobiltelefonok.

– Még mindig keresik a térerőt, pedig már tegnap rájöttek, hogy hiába – mondta Vargáné Légrádi Krisztina tanár. – A gyerekeknek nagy változás kiszakadni a kényelemből, az otthoni infrastruktúrából, de jó alkalom, hogy barátságokat kössenek, kikapcsolódjanak. Az Eötvös Loránd kéttanítási nyelvű általános iskolából jöttünk, Százhalombattáról. Ez a második vándortáborunk, tavaly a vasi hegyháton kirándultunk. A csapatunk fele visszatérő.

Az Aktív Magyarországért Programiroda és az Országos Erdészeti Egyesület gesztorálásával az első vándortáboros útvonalat 2020 nyarán jelölték ki a Zselicben. A Sefag Zrt. és a Mecsekerdő Zrt. közös útvonalat állított össze, és országosan egyedülálló módon a két erdőgazdaság közösen kezeli az útvonalat. Teljes kapacitással működnek, hetente három csoport érkezik.

– A gyerekek három táborhelyen 2-2 éjszakát, összesen egy hetet töltenek el, megismerkednek a Zselic túraútvonalaival és nevezetességeivel – mondta Éder Lilla, a Sefag turisztikai referense. – Az Erdők háza látogatóközponttal kezdenek Kaposváron, második nap a zselici csillagparkba mennek, harmadik nap a bőszénfai szarvasfarmot nézik meg. A 4. napon a sasréti táborhelyről indulva az almamelléki kisvasúton utaznak. Minden nap megtesznek minimum 6–8 kilométert. A túraútvonal összesen 86 kilométeres, 7 gyaloglási napra elosztva.

A felsősök, középiskolások és tanáraik főként Budapestről és környékéről érkeznek, de volt csoport Szegedről, Salgótarjánból, Debrecenből is. Szálláshelyük a ropolyi vadászház és a Meteor simonfai turistaháza, de sátraznak a Sasréten is. Távcsöves bemutatót és planetáriumi filmvetítést láthatnak.

– Nagyon sokan meglepődnek, hogy mennyire szép ez a táj, milyen hatalmas és egybefüggő az erdő – mondta Mosoni László csillagász, a Zselici Csillagpark vezetője. – Megkezdődött az ezüsthársak virágzása, már megszólaltak a kabócák. Sokan nem is tudtak erről a vidékről, talán mert a Zs betű hátrébb van az ábécében...



Rakvács Áron (Százhalombatta): A túrázás fárasztó, de élvezetes erőpróba. A tábor nélkül most valószínűleg otthon lennék a szobában, és sokat számítógépeznék, játszanék a telefonommal. Hiányoznak az elektronikus eszközeim, de társaságban megfeledkezem erről.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Milei Regina (Százhalombatta): Igazán jó időtöltés a túrázás a barátokkal, az erdőben kitűnően ki lehet kapcsolódni. Egyáltalán nem bántuk meg, hogy eljöttünk, érdekes ez a vidék. Néha megerőltető sokat gyalogolni, de a hangulatért, a közös élményekért megéri.



Fotó: Lang Robert Kaposvar

Geller Írisz (Érd): Jól érezzük magunkat, de az időjárás befolyásolja a kedvünket. Most szerencsére nincs nagy hőség, se eső. A planetárium nagyon érdekes volt. A legtöbbet az erdőt jártuk. Láttunk egy nagy fülű nyulat, tanyát, hangyabolyt, békát és madarakat.