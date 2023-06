Olcsóbb ingázás 1 órája

Tízezresek klubjába léptek a vármegyebérlettel utazó somogyiak

Több mint 10 ezer vármegyebérletet adtak már el Somogyban az elmúlt egy hónapban, ebből 4800-at kedvezményes áron. Az utazásra jogosító új lehetőséget május elsején vezették be, és országbérletet is azóta lehet vásárolni. Ezeket buszos és vonatos utazásoknál is lehet használni.

Fotó: Lang Róbert

Jelentősen csökkent a havi kiadása azoknak, akik naponta utaznak valamilyen tömegközlekedési eszközzel az országban és a vármegyékben. Marcali és Nagyatád között egy felnőtt havi bérletért korábban 35 600 forintot kértek el, a kedvezményes árúért 3560-at. Május elsejétől a vármegyebérletért 9450, kedvezményesen 945 forintot kell fizetni. Azok is jól járnak az új vármegyebérlettel, akik Siófok és Fonyód között vonatoznak. Ezen a szakaszon a teljes árú bérlet 32 200, a kedvezményes árú 3220 forintba került. A hosszabb úton közlekedők havonta 20 ezer forintnál is többet tudnak megtakarítani, de van, aki még ennél is többet. A munkáltatók ugyanis sok esetben megtérítik a teljes árú bérletek árának 86 százalékát. Ezért a vármegyebérletért 1300 forintot, a 18 900 forintos országbérletért pedig valamivel több mint 2600 forintot kell fizetniük a dolgozóknak havonta. A Volánbusz és MÁV kommunikációs igazgatósága megkeresésünkre azt válaszolta, a május 29-i éjféli adatok alapján, országosan több mint 387 ezer vármegye- és országbér­letet vásároltak az emberek, ebből mintegy 115 ezer az országbérlet. Somogyban több mint 10 ezer vármegyebérlet kelt el az elmúlt egy hónapban. A 945 forintos, kedvezményes árú vármegyebérletek is népszerűek. Ezzel a lehetőséggel a nappali és esti tagozatos tanulók mellett a fogyatékkal élők is élhetnek. Ehhez Magyar Államkincstár (MÁK)-kártyát, vagy Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (SINOSZ)-igazolást kell felmutatniuk a hatósági igazolvánnyal együtt. A MÁV kommunikációs igazgatósága arról is tájékoztatta lapunkat, nem minden vonatjáraton lehet használni a vármegye- és országbérletet, ezért utazás előtt fontos tájékozódni. Hozzátették, várhatóan július elsejétől az InterCityken is lehet majd utazni az új bérletekkel. A somogyi városok helyi járatos buszain azonban még nem. A siófoki önkormányzatnál például érdeklődésünkre elmondták, egyelőre nem tervezik azt, hogy bevezetik a vármegyebérletes utazást.

