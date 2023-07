A tisztséget Káposztás Zsolt, a kaposvári kórház orvosigazgatója tölti be a következő egy évben, aki Wimal Morapitiye-től vette át a pozíciót.

Káposztás Zsolt lapunknak elmondta, több területről, jelenleg 26-an alkotják a közösséget. Az elmúlt években jelentősen bővült és fiatalodott a kaposvári Rotary Club, melynek feladata egy barátságra alapozott önzetlen szolgálat.

– Több programunk is működik már évek óta, ezeket a jövőben is szeretnénk folytatni – hangsúlyozta Káposztás Zsolt. – Korábban is szerveztünk nyilvános előadásokat az Egészséges Kaposvár sorozat keretében, ezt bővíteni szeretnék majd. A programjainkat azért is szervezzük meg, hogy adományokat gyűjtsünk, majd a befolyt összegből a rászorulókat támogassuk – tette hozzá a Rotary Club elnöke.