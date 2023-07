A mostani alkalommal az 1-6. osztályosok részére tartottak egyhetes, programokban bővelkedő tábort az egyházközség közösségi házában. A hitoktatók által vezetett programokon mindennap egy-egy előadás hangzott el Jézus életéből, Mária szemszögéből, mint pl. az angyali üdvözlet, Mária találkozása Erzsébettel, a már említett kánai menyegző, valamint a Kárpát-medencében található ismertebb Mária-kegyhelyek bemutatásáról.

A közösségi ház udvarán sportolásra is volt lehetőség, továbbá a félszáz diák a néptánc alapjaival is megismerkedhetett. Természetesen a várva-várt kirándulás sem maradt el. Az idén Balatonfenyvesre utaztak a gyerekek és kísérőik, ahol az Árpád-házi Szent Erzsébet templomot mutatta be a helyi plébános. Ezen kívül a kisvasút és a közös balatoni fürdőzés adott maradandó élményt a résztvevőknek. Egy másik alkalommal pedig a Marcali Városi fürdőbe látogattak a fiatalok. A hétvégére a szülőket is meghívták egy közös vendéglátásra, ahol különféle süteményeket és üdítőket lehetett elfogyasztani a rekkenő hőségben, miközben a hét eseményeiből egy diavetítés-válogatást mutattak be számukra. Itt hangzott el először a gyermekek által betanult „Camino, Krisztus a jövőnk” című dal is, amely a tavaszi pápalátogatás hivatalos himnusza volt.

A táborzáró szentmisét Kiss Iván címzetes prépost, marcali plébános celebrálta Galambos Ferenc mesztegnyői plébános közreműködésével.