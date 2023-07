Évről évre kevesebb balatoni strandon látnak el szolgálatot a VMSZ munkatársai. Két évvel ezelőtt még 61, tavaly 54 helyen voltak, idén viszont már csak 34 fürdőhelyről kaptak megbízást. Vélhetően azért is vannak kevesebb helyen, mert jelentősen megdrágult a szolgáltatás.

Druskóczi Tünde, Balatonberény polgármestere lapunknak elmondta, az önkormányzat tavaly még két helyre rendelt vízimentőket, idén azonban már csak a közösségi strandra. A két vízimentő reggel 8 órától este 6 óráig dolgozik. A tíz órás műszak naponta, fejenként 33 ezer 950 forint plusz áfába kerül a polgármesteri hivatalnak. A település több mint hatvan napra kérte a szolgáltatást a VMSZ-től, amiért több mint 5 millió forintot kell fizetniük.

Druskóczi Tünde kiemelte, a VMSZ tavalyhoz képest 30 százalékkal emelt a tarifán, ami megterhelő a település számára. Ezért is emelték meg a felnőtt strandbelépő árát 900-ról 1 200 forintra. A polgármester hozzátette, a közösségi strandon egy medence is működik. Oda azonban speciális tudású szakemberre van szükség, akinek magasabbak a költségei, mint egy normál vízimentőnek. Ezért úgy döntöttek, hogy a medence mellé nem a VMSZ-től szereznek dolgozót, hanem helyben keresnek megfelelő végzettségű embereket, akiket sikerült is megtalálniuk.

Balatonfenyvesen a központi strandon van szükség vízimentőkre. Lombár Gábor, a község polgármestere lapunknak elmondta, idén is a VMSZ-től rendeltek vízimentőket, azonban azt a választ kapták, hogy nem tudnak biztosítani szakembert. – A szezonkezdésre muszáj volt alkalmaznunk vízimentőt, ezért más vállalkozást bíztunk meg a feladattal – hangsúlyozta Lombár Gábor.

Balatonföldváron is hasonló problémával találkoztak nyár elején. Holovits Huba, a település polgármestere érdeklődésünkre elmondta, azt a tájékoztatást kapták a vízimentőktől, hogy kevés a rendelkezésre álló szakember, ezért nem tudnak senkit sem biztosítani a nyárra. Holovits Huba hozzátette, emiatt a Keleti és a Nyugati strandon a vízimentő-képesítéssel rendelkező sportszerkölcsönzősök látják el a napi szolgálatot.

Választ várnak a fürdőzőktől

Június 25-e a vízbefúlás megelőzésének világnapja. A hazai vízimentők arra kérnek minden fürdőzőt, hogy mielőtt a vízbe mennek, tegyék fel maguknak ezeket a kérdéseket: muszáj bemennem a mély vízbe ahhoz, hogy jól érezzem magam? Tényleg nem lehet várni azzal a sörrel addig, amíg elmegyek a strandról? Biztos nem lehet egy órát a parton pihenni a lángos és a 3 gombóc fagyi után? Arra is felhívták a figyelmet, hogy gyerekeket ne hagyjunk felügyelet nélkül sem a vízben, sem a parton, mosakodjunk le, mielőtt a partról vagy a vízi eszközről a vízbe vetjük magunkat, viseljünk mentőmellényt, és ismerjük meg a környezetet, mennyire mély a víz, ahová készülünk. A mobiltelefont vízálló tokban magunkkal vihetjük SUP-ra és más vízi eszközre is.

Fizetnek és szállást is adnak

Balatonbogláron a központi Platán strandon dolgoznak a VMSZ munkatársai. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta, a vízimentő-szolgáltatás sokmilliós díját az idei évtől a parkolójegy-bevételből is finanszírozzák. Fonyódon tavaly még három helyen, idén viszont már csak kettőn, a bélatelepi és a városi strandon dolgoznak a VMSZ vízimentői.

Hidvégi József, a balatoni város polgármestere elmondta lapunknak, hogy június 15-e és augusztus 31-e között majdnem 3 millió forintba kerül strandonként a vízimentő-szolgáltatás, ráadásul a dolgozóknak szállást is kell biztosítaniuk. A fonyódi polgármester hozzátette, a Panoráma strandon idén a vízibicikli-kölcsönzős látja el a vízimentői feladatokat.