- A hét állomásból álló missziós körút harmadik helyszínére -Várpalota, Balatonfűzfő, Zirc után- érkezett Siófokra Böjte Csaba és az ötven fős szovátai gyermekkórus. Böjte Csaba prédikációjában arra bíztatta a közösséget, hogy nem szabad félni, hisz Jézus Krisztus is arra bíztat minket, hogy formáljunk közösségeket, és együtt könnyebb szembenézni a nehézségekkel: - A gonosz lélek mindannyiunkat szeretné félelemmel és kishitűséggel, reménytelenséggel eltölteni, ez a félelem sokszor összemorzsol minket.

Isten arra bíztat minket, hogy ne adjuk fel a küzdelmet, fogjunk össze, és együtt sikerülni fog! Ha a közösségünk, a családunk, nyikorog, meg kell olajozni! A székely ember is tudja, ha egy növény száradni kezd, nem szidni kell, táplálni azt. Egymással is ezt kell tennünk, és könnyebben elviseljük a mindennapi gondjainkat. Jézus Krisztus nem mamahotelt épített számunkra a mennybemenetelkor, nem ő fogja megoldani a gondjainkat számunkra, hanem arra bíztat, hogy legyünk talpraesettek, vegyük kezünkbe saját sorsunkat és merjünk szembenézni a problémákkal, ne sajnáltassuk magunkat! Ő maga sem adta fel a küzdelmet nagycsütörtökön és nagypénteken, mint ahogy Hunyadi János sem Nándorfehérvárnál. A déli harangszó is arra figyelmeztet minket nap mint nap, hogy veszélyben vagyunk, de tegyünk meg mindent azért, hogy jobb legyen! - mondta el prédikációjában Böjte Csaba.

A szentmisét követően a marosszéki gyermekkórus adott lélekemelő koncertet a templomban. Repertoárjukban a magyar népdalok mellett középkori, barokk kórusművek, valamint kortárs szerzők darabjai is felcsendültek.