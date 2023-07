A turnusok résztvevőinek a Kisvárdáról érkezett Baksa Hajnalka segít tolmácsként hat héten át. Munkája nemcsak az egész napos igénybevétel miatt megterhelő, hanem a gyerekek történetei is hatnak rá. – Szinte csak olyan gyerekek vannak itt, akik elvesztették valamelyik családtagjukat. Gyakran mesélnek nekem is a borzalmakról. Kellett néhány nap, hogy feloldódjanak – mondta.

Százötven ukrán gyerek nyaralhat itt

– Háromszor kéthetes, ötvenfős turnusokban érkeznek Kijevből a gyerekek. A fővárosi közgyűlés 30 millió forintos támogatást szavazott meg erre a célra – mondta Kutasi György, az Esély Budapest Alapítvány kuratóriumának elnöke. – A most Balatonszemesen nyaraló ukrán gyerekek már a második hetet töltik Magyarországon, a hétvégén utaznak vissza szülőföldjükre. Elvittük őket a szemesi Posta Múzeumba és a közeli kalandparkba. Balatonbogláron felmentek a kilátóba és a bobozást is kipróbálták. A budapesti állatkertben is jártunk, és hajókirándulás is várja őket.

Elhoztuk hozzájuk a Rajkó Zenekart, akik táncoltak, énekeltek nekik. A műsoruk után az ukrán gyerekek is előadták, amit ők tudnak. Fantasztikusak voltak – mondta Kutasi György.