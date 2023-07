– A sofőrhiány egyre komolyabb gondot jelent, öregszik a szakma, kevés a teherautó- és buszsofőr, akárcsak a kamionos – hangsúlyozta Tamás Zoltán, az egyik kaposvári autósiskola ügyvezetője. – A fiatalok egy része külföldön vállalt munkát vagy más szakmában próbál boldogulni, ahol jobban lehet keresni.

Tamás Zoltán elmondta, a B kategóriával rendelkezők idáig kizárólag C kategóriás, azaz tehergépkocsi-vezetői engedéllyel mehettek autóbusz-vezetői képzésre. A szabálymódosítás következtében hamarosan a C kategória nélkül is jelentkezhetnek a buszvezetői oktatásra, ezzel időt, költséget takaríthatnak meg a tanfolyamhallgatók. Azt mondta: a rendeletet már elfogadták, s nyilván az eddiginél jóval többen szeretnének majd buszos jogosítványt szerezni, amely most nagyjából 450 ezer forintba kerül.

– A jelentkezők hamarabb juthatnak majd buszos jogosítványhoz, ám nagyon fontos a kellő gyakorlat megszerzése – emelte ki Tamás Zoltán. – Egy autóbusz eleve hosszabb, szélesebb, magasabb és jóval nagyobb a tömege, mint egy személygépkocsi, s a két jármű gyorsulása is jelentősen eltér. A KRESZ és a műszaki tudnivalókon kívül lényegesnek érzem, hogy kellő gyakorlati óraszámban tanuljanak majd a buszos tanulók. Nálunk évente nagyjából 100-an iratkoznak be D kategóriára, 2023-ban július elejéig csaknem 40-en jelentkeztek, s a napokban több mint 30-an érdeklődtek.

Tóth István, a közlekedéstudományi egyesület somogyi elnöke hangsúlyozta: sokak előtt ezzel egy új lehetőség nyílhat meg. A C kategória megszerzése sokba kerül, s ha erre nem lesz szükség, akkor esélyt kapnak azok, akik buszvezetői pályára készülnek.

Horváth István, az egyik nagyatádi autósiskola tulajdonosa azt mondta, tökéletes KRESZ-tudás, jó térlátás, rátermettség és kiváló vezetői képessége is szükséges ahhoz, hogy valakiből tapasztalt autóbusz-vezető legyen.

Felfüggesztették a képzést, mert meghalt az oktató barátja motorosbalesetben

Meghalt egy dunavarsányi oktató barátja motoros balesetben a közelmúltban, ezért az ottani autósiskola felfüggeszti minden motorkerékpár jogosítvánnyal kapcsolatos képzését. – Véleményem szerint a ma Magyarországon kialakult közlekedési helyzet egyáltalán nem alkalmas arra, hogy kezdő motorkerékpárosokat képezzünk – írták egyebek mellett Facebook-bejegyzésükben.

– Értem ezalatt a közúthálózat minőségének fokozott ütemben történő romlását és a közlekedési morálban egyre inkább megjelenő negatív jelenségeket. Tamás Zoltán, az egyik kaposvári autósiskola ügyvezetője szerint a hazai közlekedési kultúrában az utóbbi években nem történt túl nagy előrelépés. Sokan megsértik az alapvető előírásokat, a motorosok is nagy veszélynek vannak kitéve.

Hangsúlyozta, a szabályok betartásán kívül azonban sok múlhat az egyéni hozzáálláson is, s nem lehet figyelmen kívül hagyni az udvarias, előzékeny viselkedés fontosságát sem a közlekedésben. – Már több mint huszonhét éve működik az autósiskolánk, s mindegyik kategóriában vállalunk képzést – hangsúlyozta Tamás Zoltán. – Úgy tapasztaljuk, hogy döntően a fiatalabb korosztály akar motoros jogosítványt szerezni, az A kategóriánál, ami nagyjából 300 ezer forintba kerül, az alapfeltétel a betöltött 24. életév.