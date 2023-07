Elsajátították a katonai ismereteket

A kiképzés egységes követelményrendszerben és módszerekkel zajlik. A területvédelmi zászlóaljak kiképző századai hajtják végre az ország több pontján, így Kaposváron is, három ütemben. Alapkiképzésből, adminisztrációs hétből, valamint lövész alapozó felkészítésből áll. Az alapkiképzésben elsajátítják a fegyveres harcot és az olyan kapcsolódó feladatait, mint a terepen való tájékozódás, harctéri egészségügyi ellátás, kutatás-mentés. Az adminisztrációs héten az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatokat is megejtik. A lövész alapozó felkészítésben a megszerzett képességeiket négy kiképzési ágban, emelt óraszámban fejlesztik. Győri Tamás százados, a kaposvári toborzóközpont vezetője szerint a toborzómunka gyümölcse most érett be, amikor az esküig nyomon követhetik a fiatalok sorsát.