Fábry Kornél lapunknak elárulta: a hírt, hogy feljebb lép a papi „grádicson”, a hivatalos bejelentés előtt egy héttel tudta meg, ám titoktartási kötelezettséget fogadott. A szentatya döntése felülírta a kaposvári főpásztor, Varga László dispozícióját, miszerint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) előkészületeinek és lebonyolításának koordinálására „kölcsönkért” pap idén nyáron visszatér a Kaposvári Egyházmegyébe, ahol továbbra is számítanak rá, és a nagykanizsai Jézus Szíve Plébánián folytatja majd a szolgálatát augusztus közepétől. A hír hallatán Varga püspök nevetve jegyezte meg: a Szentlélek a meglepetések istene.

– Ez valóban így van – summázott Fábry Kornél. – Amikor megnéztem leendő szolgálati helyemet Nagykanizsán, örültem, hogy élő közösségbe kerülök, ám leendő szobámba belépve olyan érzésem támadt: ez nem az én szobám…

Súgott a Szentlélek, s így Nagykanizsa helyett Martos Levente Balázs, illetve Mohos Gábor segédpüspökökkel szolgál majd hazánk legnépesebb egyházmegyéjében.

S hogy mi lesz a 2000-ben Kaposváron pappá szentelt Kornél atya püspöki jelmondata? Ugyanaz, mint a NEK – melynek főtitkára volt – mottója: a 87. zsoltár 7. verse: „Minden forrásom belőled fakad.” A bazilikában zajló szertartást Erdő Péter bíboros, prímás végzi, a társszentelő pedig Varga László kaposvári megyés püspök, illetve Michael Wallace Banach, Magyarország apostoli nunciusa lesz. A felemelő eseményre több mint másfél ezer hívet várnak, 900-an a bazilikában foglalhatnak helyet, 700 széket pedig a székesegyház előtti téren helyeznek el. A meghívók már elkészültek, a Kaposvári Egyházmegyéből is több busznyian készülnek a püspökszentelésre. Reméli, hogy édesapja első unokatestvére, Fábry Sándor is ott lesz. A showmannek, aki egykor önálló estjének teljes bevételével járult hozzá a kaposfüredi plébánia felújításához, már elküldte a meghívót…

Fábry Kornél papi hivatását a Fülöp-szigeteken rendezett ifjúsági világtalálkozón kapta, de az, hogy 1995-ben a Kaposvári Egyházmegyébe jelentkezett kispapnak, Balás Béla főpásztornak köszönhető, hiszen a megyés püspök olyan szokatlan hangnemben fogalmazott kispaptoborzó levelet írt az ifjaknak, amely olvastán Kornél atya azt érezte: kizárólag ide kell jelentkeznie. – Beton atyának, amikor telefonon gratulált segédpüspöki kinevezésemhez, ezt az egykori levelet is megköszöntem, hiszen anélkül nem Kaposváron kötöttem volna ki – mondta az új püspök. – Sok kedves emlék, közösségek és események sora, örömteli, pezsgő jelenlét, temérdek munka, tapasztalat és folyamatos tanulás fűz a Szent Imre-templomhoz és Kaposfüredhez.

Azt ígéri, püspökként is megmarad a nemzetközi papi kórusban való éneklés, a szörf, a vitorlázás, a tenisz, a fotózás. S az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatása is, mivel 2021-ben öt évre kapott megbízást.

Kornél püspök ma is azt vallja, mint amit Legyetek tehát irgalmasok! című, még füredi plébánosként készített közös beszélgetőkönyvünkben is kiemelt: – viccesen azt szoktam mondani, hogy bár nincs benne a Bibliában, de Jézus utolsó szavai a mennybemenetel előtt ezek lehettek: „Legyetek normálisok!” A papok nem csodabogarak, hanem olyanok, akik nagy kincset őriznek: az Istennel való barátságot. Ezt csak úgy tudjuk megosztani másokkal, ha hiteles életet élünk. Ennek része, hogy jelen legyenek ott is, ahol a mindennapi ember éli az életét. Ahol látják őket, s azt tapasztalják, hogy megállják a helyüket. Legyen az munkahely, család, sportolás, művészet, baráti együttlét, autóvezetés vagy éppen sörözés. Ha ott, az ő szemükben „normálisnak” tűnünk, akkor a szavunkra is jobban odafigyelnek talán.

Élő szokás

Sokan nem voltak tisztában a hír hallatán azzal, mit is jelent pontosan, hogy a szentatya guardialfierai címzetes püspökké nevezte ki Fábry Kornélt. Mint megtudtuk: a segédpüspökök esetében él ez a szokás, akiknek nincs saját egyházmegyéjük, de a cím nem jár plusz feladattal. Guardialfiera egyébként egy apró település a dél-olaszországi Pugliában. 1100 lakosa van, kedves kis temploma egy dombra épült.

Fábry Kornél 1972-ben született Budapesten. 2000. június 17-én szentelte áldozópappá Kaposváron Balás Béla megyés püspök. Káplán volt Párizsban, Kaposváron, majd plébános Kaposfüreden. Hitoktatóként szolgált a kaposvári Nagyboldog­asszony Iskolaközpontban. 2016-tól 2022-ig az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főtitkára, 2021-től az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója, 2022-től pedig a 2025-ös szentév magyarországi kapcsolattartója.