Közlekedési lámpa irányította a forgalmat Bodrog határában szerda délután. A településen sebességkorlátozás lépett érvénybe a felújítás idejére. A helyiek és az arra közlekedők egyáltalán nem bánták, hogy lassítaniuk kellett, mert már két évtizede várják, hogy egyszer jó minőségi úton közlekedhessenek.

Régi álom kígyózik Bodrog határában.

Fotó: Lang R.

– Nagyon kellett már ez a beruházás – mondta egy bodrogi férfi, Illés László. – Annyira rázott az út, hogy az autó lengéscsillapítója nem bírta. Nagyon örülök, annak hogy dolgoznak. Már régóta ezt a pillanatot vártuk – tette hozzá. – Ez egy sárrázó út volt – mondta egy arra közlekedő autós, Takács János. – Sokszor járunk Fonyódra, és mindig erre rövidítjük le az utat. Végre nem kell kerülgetni a kátyúkat, hanem sima felületen haladhatunk – fogalmazott a somogysárdi férfi.

Mindenki örül a munkagépek látványának.

Fotó: Lang R.

Erdei Norbert Bodrog polgármestere is üdvözli a fejlesztést. A település vezetője lapunknak elmondta, már elődei is azon dolgoztak, hogy sikerüljön felújítani az utat, azonban majdnem húsz évet kellett várni, mire megvalósult. – A felújítás után sokkal élhetőbb település lesz Bodrog – hangsúlyozta Erdei Norbert. – Ez volt a vármegye legrosszabb útja, ezért is került első helyre a somogyi felújítási listán. Osztopán irányába most már biztonságosabban lehet közlekedni, és nem kell attól tartani, hogy tönkremennek az autók – mondta a polgármester.

A bodrogi bel- és külterületi út több mint öt kilométer hosszan, heteken belül megújul. Várhatóan a Bodrog Somogyjád közötti út is elkészül még az idén Így a helyieknek csak három kilométert kell utazniuk, ha tankolni szeretnének, gyógyszert váltanának ki, fogorvosra lenne szükségük, vagy éppen pénzt vennének ki az automatából.

Sima felületet kapnak a somogyi utak

A Magyar Közút kommunikáció osztálya megkeresésünkre elmondta, a Hetest Osztopánnal összekötő út bodrogi szakasza a Magyar Falu Programban újul meg. A munka a település Kaposvárhoz közeli felétől egészen a Somogyfajsz-Osztopán összekötő út csatlakozásáig tart. A kivitelezést a közút saját gépei végzik, és több mint 3600 tonna aszfaltot mozgatnak meg. A társaságtól azt is megtudtuk, hogy nyáron folyamatosan végeznek üzemeltetési és fenntartási feladatokat. A kaszálás mellett burkolatokat javítanak és hetek múlva nekiállnak a taranyi bekötőút korszerűsítésének is. Az útszakasz szintén a Magyar Falu Program támogatásából, öt kilométer hosszan újul meg. A felújítás érinti Tarany település kül- és átkelési szakaszát is. A tervek szerint a szakemberek több mint 6000 tonna aszfaltot építenek majd be. Hozzátették, a felújítási munkák miatt a közlekedőknek érdemes indulás előtt tájékozódni.