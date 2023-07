Kétségbeesve hívta a búvárt a budapesti Kamároczki Tamás, mert strandolás közben elhagyta a jegygyűrűjét.

– Járási nehézséggel élek, ezért a Balaton medrében a kezemmel lököm előre magam. A bójához érve vettem észre, hogy nincs az ujjamon a jegygyűrűm – mondta. – Szinte sokkos állapotba kerültem, hogy elvesztettem azt a tárgyat, amit a feleségem rám bízott, és a pap megáldott a házasságkötésem pillanatában – mondta elérzékenyülve a családapa. Tamás napokig nem tudott aludni, és étvágya sem volt. Családjával folyamatosan azon gondolkodtak, hogyan találhatnák meg az ékszert. Keresgélni kezdtek az interneten, s így akadtak a balatonszárszói Bárányos Bencére, aki tizenhárom éves kora óta fémkeresővel keresi a tó kincseit. Felhívták, és Tamás három nap múlva mehetett is a gyűrűért.

– Nehéz keresés volt, mert elég nagy területet kellett végigpásztázni, de annyira szimpatikus volt az ékszer gazdája, hogy a végén már lelkiismereti kérdést csináltam belőle, hogy megtaláljam neki – mondta Bence, aki ha megkapja a pontos koordinátákat, még a Balaton közepéről is felhozza, ami elveszett. – Tévhit, hogy az elvesztett tárgyakat kihozzák a hullámok. Az arany pontosan ott marad a meder mélyén, ahol elhagyják, s akár évek múlva is ott van. Persze a strandok környékén kevesebb az esély arra, hogy meglegyen valami, olyankor valóban nagy szerepe van az időnek. Minél több idő telik el, annál valószínűbb, hogy más megtalálja, és hazaviszi – mondta Bence, aki mielőtt keresgélni indul, mindig mérlegeli, érdemes-e végigpásztázni az adott területet. Úgy érzi, akkor van esély, ha az ékszer gazdája hamar szól, és be tudja határolni a területet, ahol a tárgyat elhagyta.

– Az első fémkeresőt a szüleimtől kaptam ajándékba húsz évvel ezelőtt. Azonnal találtam is vele egy bizsu gyűrűt. Gyerekként ezt is értékeltem. Hat-nyolc éve fejlesztettem a felszerelésemet, így már nemcsak a part mentén, a strandokon, hanem a Balaton közepén is megtalálom az elhagyott holmikat. Mondhatni egyedüli vagyok a búváros keresős szakmában, tudtommal egyvalaki foglalkozik hasonlóval a Dunán, de ő régész. Nemcsak a Balatonban, hanem a Velencei-tóban is szoktam keresgélni, ha felkérnek.

Neki mindegy, hogy gyémántberakás vagy cirkónia

Bárányos Bence nem tesz különbséget a több millió forint értékű gyémántberakásos és a jóval olcsóbb cirkóniaköves ékszerek között. – Az utóbbinak is lehet hatalmas érzelmi értéke a gazdája számára. Becsülettel és lelkiismerettel csinálom, mert tudom, hogy az ékszer gazdájának ez fontos. Van olyan helyzet, amikor el sem vállalom a megbízást, mert akkora területet kell végigpásztázni. A napokban egy vízirend­őrnek keresem meg a jegygyűrűjét, amit a hétvégén, egy vitorlás mentése során ejtett vízbe a Balaton közepén. Szerencsére tudja a hely GPS-koordinátáit – mondta Bence.

Azt mondja, akár két perc alatt is képes megtalálni az elvesztett tárgyat, de több órába is beletelhet a keresgélés. Általában este indul útnak.

– Nemrég szólt valaki, hogy este már nem akartak zavarni azzal, hogy elvesztettek valamit egy strand gyermekpancsolójában. Nagyon rosszul tették, mert másnapra a hasonló helyekről „eltűnik” az ilyesmi. Egyszerűen megtalálja más. Azonnal kell szólni – hívta fel a figyelmet Bárányos Bence, aki munkája sikereit és az ehhez fűződő történeteket szakmai közösségi oldalán teszi közzé.