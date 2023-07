Több mint száz kutyáról, köztük nagyon sok kölyökről gondoskodnak jelenleg a barcsi állatmenhelyen. Az elmúlt napokban nagyobb mennyiségű táplálék érkezett, ami az állatok ellátását valamelyest megkönnyíti, azonban a telep befogadóképessége határos, ezért befogadókat keresnek.

Biczák Balázs, a barcsi állatmenhely vezetője elmondta: örökbefogadókat is várnak, de most nagy segítséget jelentene az ideiglenes befogadás is. A menhely ehhez biztosít minden segítséget.

Gondoskodnak az oltásokról, az esetleges egészségügyi ellátásról, és ha kell élelmiszert is biztosítanak, vagyis egy fillérjébe sem kerül a befogadónak a kutyus, csak helyet és gondozást kérnek tőle. Ezekkel a befogadásokkal könnyíteni lehetne a menhely zsúfoltságán.