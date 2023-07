– Szerettünk volna a szokott időben sort keríteni az eseményre, azonban a zsúfolt tavaszi programok miatt folyamatosan csúszásban voltunk – mondta Táskai Jánosné klubvezető. – Ha viszont már felállítottuk a fát, hát ki is kellett táncolni. A lényeg különben is az volt, hogy együtt lehessünk pár órát – tette hozzá.

Velük együtt a csombárdi, a mezőcsokonyai és az osztopáni szépkorúak is részesei voltak az ősrégi népszokás felidézésének. – A faluban talán ha két lánynak állítottak fát az idén, mi pedig a tíz éve történt megbízatásom óta, a pandémia időszakát leszámítva gyakoroljuk ezt a szép hagyományt, s nem is szeretnénk, ha megszűnne – jelentette ki a klubvezető.

A nap további programja a célnak megfelelően a barátkozásról és a kötetlen beszélgetésekről szólt, amihez a finom ebéd és a hangulatos zene is hozzájárult.