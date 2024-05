– Több mint húsz évvel ezelőtt elkezdtünk építeni egy várost, s ha valaki most megnézi és összehasonlítja Tab akkori látképével a jelenlegit – milyen intézménystruktúrája és infrastruktúrája volt, hogy nézett ki egykor és hogy néz ki most a városkép –, szinte hihetetlen változást tapasztalhat. Több mint 10 milliárd forint beruházási összeg érkezett Tabra. Úgy vélem, hogy ha a teljes, általam gyakran említett négyes kombóból – megélhetés, lakhatás, közösségi közlekedés, közszolgáltatások – mindegyik megvan, akkor a lakosság jól érzi magát. Ezt véleményem szerint egy járásszékhelynek biztosítania kell és úgy látom, nekünk sikerült – válaszolta kérdésünkre Schmidt Jenő polgármester.

Ezt bizonyítja az is, hogy Tabon kétszer annyian dolgoznak, mint amennyi aktív korú lakos él. – Erre lehet mondani, hogy kuriózum, mert Magyarországon nem ez a jellemző. Megvan az autópálya-csatlakozásunk, ebből adódóan pedig a megélhetés bizonyos fokon biztosítva van – mondta Schmidt Jenő.

A város több mint 1700 ingatlana közül 1200 családi ház és 500 lakás, köztük 130 önkormányzati bérlakás.

– Mi nem adtuk el az ingatlanjainkat, hanem most újítjuk fel őket energetikai beruházások keretében; nyílászáró-, fűtési rendszer csere, és hőszigetelés... Ezzel saját lakásállományát rakja rendbe az önkormányzat, vagyis átkonvertálja a bevételei egy részét abba az irányba, hogy a szolgáltatások újabb bevételt eredményezzenek – jegyezte meg a városvezető.

Noha a helyi adók is fontosak, az utóbbi évek rávilágítottak arra, hogy azok egy részére a kormányzat is igényt tart. Az elvonás Tabot is elég érzékenyen érinti, 500 millió forintból már 150-et az államháztartásba kell befizetnünk. Ebből adódóan a menekülés úgy látom, hogy a szolgáltatások bővítése, vagyis energetikai szolgáltatások napelemparkok létesítésével és olcsó áram biztosítása cégek számára. Az a tervem, hogy a helyi gazdasági társaságok számára önállóan is tudjunk villamosenergiát szolgáltatni, amit majd egy energiaközösségbe tudunk szervezni.

De a közszolgáltatások bővítésénél meg kell említeni azt is, hogy elkészült a járóbeteg-szakrendelő, megújultak iskolák, óvodák, bővült a bölcsőde. De itt van helyben a polgármesteri hivatal, okmányiroda, a Kormányhivatal épülete is a miénk, sorolta az elkészült fejlesztéseket Schmidt Jenő. A közösségi közlekedés is részben megújult, hiszen az önkormányzat az elmúlt években uniós támogatással megújította a buszmeg­állókat, a vasútállomást.

A roppant tevékeny 22 év után egy ugyancsak mozgalmas 5 évre készül Schmidt Jenő. Mint mondta, ahhoz, hogy teljes legyen a városépítés, még további 3 milliárd forintnyi beruházás megvalósítására van szükség Tabon.

– Ezzel lesz vége egy komplett városépítésnek, amely eredményeként megújul a városi uszoda belső gépészete egy újabb geotermikus kút fúrásával, amellyel nagyobb mennyiségű hőt tudunk előállítani. Megújulnak a lakótelepen lévő közterületek, a szabadidő hasznos eltöltésére még nagyobb játszóparkok és pályák épülnek. És mivel Tab dombos területen helyezkedik el, a csapadékvíz-elvezető rendszerek már most épülnek és megújítunk több középületet is, köztük a zeneiskolát, s önkormányzati bérlakásokat, sorolta a teendőket a polgármester.

A Zichy Mihály Művelődési Központ és környéke is megújulhat a következő években, de a városban a legégetőbb probléma a parkolóhelyek száma. Mivel megélénkült az átmenő forgalom Tabon és ma már majdnem minden lakáshoz tartozik másfél autó, a városvezetésnek arról is gondoskodnia kell, hogy a járműveket el lehessen helyezni.

Ennek érdekében egy garázssorbővítés is a tervek között szerepel, s folyamatosan alakítanak ki újabb parkolókat az észak-somogyi városban. – Azt gondolom, hogy amikor a következő ciklust lezárjuk 2029-ben, nyugodtan el lehet mondani, hogy több mint 10 milliárd forintot ruháztunk be és a város minden szegmensét megújítottuk. És az általam sokszor hangsúlyozott négyes kombónak működnie kell – hangsúlyozta Schmidt Jenő, polgármester.

Megélhetés és elérhető szolgáltatások: az élhető város vonzza a fiatalokat

Ahogyan a Balaton-parti településeken, Tabon is kedvezőtlen irányba változik a lakosság kor­összetétele. Az ingatlanok nagy része az idősebb korosztály tulajdonában van, s ahogy a megvásárolható balatoni ingatlanok elfogynak, a potenciális vevők a háttértelepülések felé veszik az irányt. Ilyen Tab is, ahol arra törekszik a városvezetés, hogy élhető várost működtessen, ahol nem csak átutazni, de élni is jó. – Ehhez az kell, hogy legyen helyben megélhetés és a mindenki számára elérhető szolgáltatások, mint a víziközművek, hulladékgazdálkodás, energia a lehető legjobb színvonalon és a legalacsonyabb áron legyen elérhető, mondta a városvezető.

Ezért is volna szükség napelemparkok létesítésére és a már említett energiaközösség létrehozására, amellyel nem csak bevételt termel a város, de olcsón tud energiát biztosítani a helyi vállalkozások, intézmények számára is. Az is vonzóvá tudja tenni Tabot a letelepedni kívánó fiatalok és családok számára, hogy minden közszolgáltatás elérhető. Nem kell sokat utazni egy egyszerű ügyintézéshez, közel a Balaton és az autópálya.