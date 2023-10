Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke elmondta: Tabon 2,89 milliárd forint értékben valósulnak meg beruházások.

A nyitórendezvényen Witzmann Mihály országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, majd Schmidt Jenő polgármester ismertette a kezdődő fejlesztéseket. Energetikai korszerűsítés lesz az Albérlők házában valamint a zeneiskola épületében. Iparterületeket is kialakítanak a somogyi városban, kiépítik az utat, a víz-és szennyvízrendszert, valamint az elektromos áramot és a gázt is bevezetik. Az iparterületen okosközvilágítás lesz, valamint építenek egy zárt kerékpártárolót napelemes kandeláber világítással.

A korábban kialakított vásárcsarnok területén új fedett árusítóhelyet hoznak létre. A projekt keretében korszerűsítik a csapadékvíz-elvezető rendszert, valamint parkoló épül a Virág utcai lakótelep épületei között és egy új játszóteret is kialakítanak. Sétányokat is létrehoznak, amelyeken utcabútorok is helyet kapnak.