Az összes előkészített tabi pályázat támogatást kapott, így a következő időszakban beruházások sora indulhat a városban. – Az önkormányzati és magánerős pályázatokkal együtt 5 milliárd forint értékű beruházással gazdagodik Tab – mondta Schmidt Jenő polgármester. A fejlesztések révén tíz hektárral nőnek a város iparterületei. Emellett fejlesztik a közműveket, a közvilágítást és az utakat. – Mindent annak rendelünk alá, hogy tovább nőhessen a foglalkoztatottak száma, noha jelenleg a városban több mint 3500-an dolgoznak, és az álláshelyek száma a duplája a város felnőttkorú lakosságának – mondta Schmidt Jenő.

A következő négy évben az önkormányzat tulajdonában lévő 130 bérlakásból hatvanat újítanak fel pályázati forrásból. Négy lakótömb és a zeneiskola energetikai felújítása kezdődik meg. Éppen ideje, hiszen a bérlakások 1970-ben épültek. Korszerűsítik a fűtésrendszert, hőszigetelést is kapnak az épületek, a nyílászárókat is lecserélik. – Ezzel még nem lesznek készen, hiszen egy következő körben – saját erőből – belülről is szükség lesz a korszerűsítésre. Így az önkormányzat vagyonát képező bérlakások a következő 20 évben egy jóval magasabb értéket képviselnek majd – sommázta a polgármester.

A tabi uszoda 12 éve épült, azóta óriásit fejlődött az alternatív energiák felhasználása, amelyeket az uszoda működtetésének szolgálatába állítanának. – Geotermikus kút adja a hőt, de kell még hozzá gáz is. Szeretnénk ezt teljesen átalakítani. Egy másik kétkutas rendszerrel, új hőcserélőkkel, hőszivattyúkkal sokkal jobb eredményt tudunk majd elérni, és ennek révén az uszoda üzemeltetése nem drágul. Évente jelenleg 50 millió forintba kerül a fenntartása, talán az egyik legolcsóbban működtetett uszoda ebben a léptékben a miénk – mondta Schmidt Jenő.

Új parkolók épülnek

A tabiak tapasztalhatták, hogy megnőtt a Kossuth Lajos utca forgalma, ezért át kellett gondolni a parkolást: a jövőben tilos lesz megállni az út szélén. A kocsik tárolására a lakótelepeken parkolók épülnek, elkészül a csapadékvíz-elvezetés, és aszfaltozni is fognak. Garázssort építenek, meglévőt pedig áthelyeznek. Erre és a Koppány-tó környékének fejlesztésére – játszóterek, közterületi mosdók és sportpályák – 1 milliárd forintot költhet Tab.

Olcsó ház a kultúra otthona

Elkezdik az 1962-ben épült Zichy Mihály Művelődési Ház felújítását, amely háromszáz vendéget befogadó színházteremmel rendelkezik, de az üzemeltetése nagyon költséges. Ezért úgy igyekeznek korszerűsíteni, hogy a fellépők, civil szervezetek használni is tudják és érdemes legyen nyitva tartani. A jövőben még folytatni fogják a csapadékvíz-elvezetés korszerűsítését, így további 250 millió forintos ráfordítással megoldódik a hét dombra épült város gondja a nagy esőzések idején.