Közösségi terek, zöldterületek, kulturális értékek is megújulhatnak Somogyban a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatásának köszönhetően. Emellett idén is sikeresen szerepeltek strandjaink a Kék Hullám Zászló minősítésen – tájékoztatott Szajcz Adrián. A Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke elmondta: a Balaton Fejlesztési Tanács tagjai, a tóparttal rendelkező vármegyei önkormányzatok támogató javaslatai mellett a Balaton régió számára is külön forrásokat biztosít fejlesztési és rendezvényekkel kapcsolatos pályázatokra a BFT.

A legutóbbi döntés értelmében összesen 279 millió forintos támogatást nyert el tizenkét somogyi település. Nemcsak közvetlenül a Balaton partján fekvő települések juthattak pénzhez, hanem a régióban találhatóak is, így a teljesség igénye nélkül például közösségi tér újulhat meg Nagyberényben, zöldterület-rehabilitáció valósulhat meg Somogymeggyesen és a marcali-gombai Forgács kastély park­ja is szebbé válhat. Eszközbeszerzés is szerepelt a pályázatokban, a környezettudatosság erősítésének céljából elektromos közterület-karbantartó teherautót vásárolhat Balatonmáriafürdő, elektromos kommunális takarítógépet vehet Fonyód. Térségfejlesztési forrásból újíthatnak fel szobrot Vörsön, helyezhetnek el köztéri szobrokat Balatonkeresztúron, közterületi fejlesztés valósulhat meg Bábonymegyeren, Holládon vagy éppen Balatonszabadiban.

– Nekünk fontos a Balaton – hangsúlyozta Szajcz Adrián. – Nemcsak azért, mert gyönyörű, hanem azért is, mert megélhetést nyújt az itt élőknek, s növeli vármegyénk és országunk hírnevét. Az árak itt hasonlóak, mint az ország többi turisztikailag frekventált övezetében, s jellemzően alacsonyabbak, mint Budapesten. A minőségre pedig egyáltalán nem lehet panasz. Ezt is igazolja, hogy a Balatoni Szövetség idén is kiosztotta a legjobb balatoni strandoknak járó Kék hullám zászló minősítéseket, mely idén 20 éves jubileumát ünnepli.

A minősítésre nevező strandok hagyományosan egytől öt csillagig kaptak értékelést szolgáltatásaik színvonala alapján, valamint többféle különdíjat is kiosztottak. Ezenfelül a minősítésen évek óta kiemelkedően szereplő strandok Jubileumi díjat is kaptak. Utóbbit a balatonföldvári Keleti Strand és a balatonberényi Községi Strand érdemelte ki. Öt csillaggal értékelték Balatonmáriafürdő Központi strandját, a balatonboglári Platán strandot, Balatonszárszó Központi strandját – mely a Somogy Vármegyei Önkormányzat különdíját is kiérdemelte – a balatonberényi Községi strandot, a fonyódi Panorámastrandot, a balatonlellei Napfény strandot, Balatonföldvár Keleti és a Nyugati strandját, Balatonfenyves Központi strandját, a balatonberényi naturista strandot. Négycsillagos lett a balatonfenyvesi Csalogány strand, a fonyódi Bélatelepi strand, a zamárdi Nagystrand, a szántódi Rigó utcai strand és a balatonfenyvesi Csalogány strand.