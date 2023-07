Felfújhatós alkalmi porond és kerékpáros rámpa jelezte a balatonlellei Napfény Strtandon a nem mindennapi programot. Sokan nem bízták a véletlenre a helyüket, már jóval 11 óra, vagyis a menet elindulása előtt a hőségben várták a cirkuszi bevonulást.

A tizenegy éves Hardi Bulcsú minden évben türelmesen várja a szenzáció érkeztét.

– Már két hónappal ezelőtt megvettük a jegyet az esti előadásra, talán mi voltunk az elsők. Tavasszal Budapesten kétszer megnéztük az előadást és nagyon tetszett. Még az osztályomat is elvittük oda – mondta a kisfiú, aki azt is elárulta, hogy az állatok és a bohócok tetszenek neki legjobban, ám ő maga is megtanult zsonglőrködni, szeretne szorosabb kapcsolatot kialakítani a cirkusz világával. Zeke Dávid szintén családjával várakozott. A cirkuszi élményei közül legszívesebben azt elevenítette fel, amikor édesapjának kellett szerepelnie.

– Kihívták szerepelni, arra emlékszem, hogy egy trükkös késsel kergetett valakit – nevetett Dávid. A kisfiút a lovas, motoros és a vicces produkciók érdeklik leginkább. Ezek közül jó néhányból nyújtottak pénteken ízelítőt a Magyar Nemzeti Cirkusz artistái, akik péntek estére egy különleges produkciót terveztek.

– Arra kértük a közönséget, hogy ezen az estén ők is öltözzenek fehérbe, ahogy mi is tesszük, hiszen egy különleges fényjátékkal is készülünk. A Cirkuszok Éjszakája az év eseménye, tizenegyedik alkalommal rendezzük meg édesapám ötlete alapján. Ilyenkor igyekszünk azokat is meginvitálni a cirkusz világába, akik egy szokásos előadásra nem jönnének el. Este héttől éjfélig készülünk programokkal, extra fellépő művészekkel, akik először mutatkoznak be nálunk. Az est háziasszonya Köllő Babett, porondlátogatással várjuk a gyerekeket, és néhányan kipróbálhatják, milyen ló hátán állni – mondta ifj. Richter József, a Magyar Nemzeti Cirkusz igazgatója.